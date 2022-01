Dl Sostegni: Mura (Pd), serve strategia energetica per Italia

“La linea del Pd sulla necessità di proteggere le imprese da un caro bollette insostenibile è stata chiara e la nostra delegazione al Governo ha sostenuto e condiviso con piena convinzione i provvedimenti approvati oggi” – afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd).

“Come ha spiegato il segretario Letta sarà necessaria una prospettiva di medio-lungo termine per affrontare un fenomeno che non sembra transitorio. Abbiamo preso provvedimenti d’emergenza e se ora è necessario uno scostamento lo faremo.

Ma è chiaro che non si può continuare a indebitarci come non ci fosse un domani, occorre una strategia energetica per l’Italia di più ampio respiro da cominciare ad attuare il prima possibile. Non credo possiamo rinunciare al gas come fonte di transizione su cui puntare nel medio termine” – conclude Mura dopo l’approvazione in CdM del Dl Sostegni.