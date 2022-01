Digital Recruiting, approfondimento a Digitale Italia

Ufficio Stampa Aidr

Digital Recruiting, approfondimento a Digitale Italia

advertisement

Capogna: cresce la richiesta di soft skills

La rivoluzione digitale ha profondamente cambiato le modalità di selezione del personale, influendo anche sulla valutazione delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. In che modo la scuola può supportare il percorso formativo degli studenti, per far fronte ad una domanda sempre più strutturata? A Digitale Italia nuovo approfondimento legato alle tematiche del lavoro. Ospiti del format web di Aidr: Dario Coscia Consigliere Cda Employerland e Stefania Capogna: Direttore Scientifico Re-educo e socio Aidr. “Le aziende- ha sottolineato nel suo intervento Stefania Capogna, prestano sempre maggiore attenzione non soltanto alle competenze tecniche, ma anche alla capacità che hanno i candidati di relazionarsi e agire con spirito critico. In questa direzione si inserisce il progetto RE-Educo promosso dalla Commissione Europea, che mira a fornire agli studenti, non solo hard skills, ma soft skills. “La pandemia ha accelerato un percorso già avviato da tempo anche in Italia, il recruiting online offre numerosi vantaggi, allargando di fatto la platea dei possibili candidati, ma pone al contempo nuove sfide, in primis quelle sulle competenze digitali di base, sempre più richieste.”

Vedi la puntata qui https://www.aidr.it/digital-recruiting-a-caccia-di-talenti-online/

Ascolta la puntata qui https://www.aidr.it/digital-recruiting-a-caccia-di-talenti-online-podcast/