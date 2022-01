Diabolik a “Tinte fosche”: l’incontro con Bepi Vigna e gli Argonauti

Il progetto “Tinte fosche, autunno in noir”, è nato dalla sinergia di tre attori culturali della città ovvero l’associazione “Argonauti” attiva nell’organizzazione del festival del Cinema di Tavolara, del festival popolare della fotografia e di tante iniziative culturali, la Libreria Ubik di Olbia, un punto di riferimento e di aggregazione per gli eventi letterari della zona e l’associazione Pulp, che si occupa di manifestazioni di carattere artistico.I direttori artistici sono, fin dalla prima edizione, il libraio della Ubik di Olbia Andrea Baragone e Marco Navone, dell’associazione Argonauti.

In questa edizione lo scrittore Piergiorgio Pulixi li affiancherà nella direzione della rassegna.

Il festival, giunto alla quinta edizione, è dedicato alla diffusione e promozione dei generi letterari giallo, noir e thriller, in tutte le loro sfaccettature.

Questa rassegna mira a dare lustro ad un settore della letteratura spesso sottovalutato, che tuttavia conta autori di altissimo rilievo sia culturale che narrativo.

Inoltre, questo genere letterario viene spesso trasportato nel mondo del cinema e delle serie televisive, rendendolo così accessibile al grande pubblico con risultati di qualità eccelsa e di enorme successo.

Il tutto si articolerà in una serie di incontri con gli autori del genere più importanti del panorama nazionale i quali presenteranno la loro visione ed il loro lavoro nell’ambito di questo particolare settore della narrativa.

Gli eventi, in questa edizione, si terranno sia in diretta sui canali social degli organizzatori e degli autori invitati che in presenza.

Obiettivo del progetto è quello di far conoscere alle persone gli autori di persona, poterci dialogare. Scoprire attraverso le parole degli stessi il loro processo creativo e tutte le curiosità che circondano il mondo della scrittura, in particolare quello dei generi giallo, noir e thriller.

Un altro scopo è quello di far avvicinare il pubblico non amante del genere a questo mondo.

Tutti gli incontri si potranno rivedere su youtube e ascoltare sulle varie piattaforme dedicate ai podcast.

Il programma

20 novembre:

ore 18. Giulio Neri alla Libreria Ubik di Olbia

27 novembre:

ore 18,30: Michele Navarra in diretta streaming

30 novembre:

ore 21: Carlo Lucarelli in diretta streaming