Decurtate indennità festive agli operatori sanitari. Rossi (Ugl Salute): “È inaccettabile”

Asur5 Marche, tagli in busta paga agli operatori sanitari. Rossi (Ugl Salute): “È inaccettabile, si renda ai lavoratori quanto dovuto”

Brutte notizie per il personale della Asur5. “L’Azienda – dichiara il Segretario della Ugl Salute Ascoli Piceno Benito Rossi – ha decurtato nella busta paga di gennaio 2022 il 50% delle indennità festive con motivazioni a nostro avviso inaccettabili. È un vero attacco frontale agli operatori sanitari impegnati in prima linea da lungo tempo.

Chiediamo alla regione e alla Direzione Generale della Asur5 un immediato intervento per restituire ai professionisti quanto dovuto. La cattiva gestione delle risorse non può ripercuotersi assolutamente sul personale che nonostante continua a prestare la propria assistenza ai cittadini in maniera encomiabile” conclude il sindacalista