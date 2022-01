Da domani è on line “Apogee” il primo estratto dal nuovo album dei Gairo in uscita a marzo.

La post metal band sarda Gairo si prepara a una nuova uscita discrografica e in concomitanza con l’apertura dei preordini del suo secondo album “Her” lancia l’ascolto esclusivo del primo estratto “Apogee” frubile dalle 14 di domani, venerdì 21 gennaio, agli indirizzi https://grindontheroad.com/2022/01/21/new-track-gairo-ascolta-il-nuovo-brano-apogee e su https://gairo.bandcamp.com/album/her.

In occasione del lancio del brano sarà messo in rete, su https://youtu.be/TcKIfMJZHAQ, anche il trailer del video di “Like An Elephant In A Sandstorm“, il secondo estratto di “Her” che sarà visibile nella sua versione integrale nelle prossime settimane.

Il nuovo album dei Gairo sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali e in formato vinile dal 21 marzo ed è prodotto dalla Drown Within Records in collaborazione con l’associazione Le Officine e ACME.

Gairo è una band composta da Marco Porcu, Roberto Sechi, Luca Cabboi, Davide Ragazzo, Aurora Atzeni e Donato Cherchi.

La formazione, il cui nome è legato al disastro climatico avvenuto nel 1951 quando il paese di Gairo venne devastato da pioggie di eccezionale intensità, esplora tra il genere Post Metal prevalentemente strumentale, sperimentando tra momenti acustici, rock progressivo e un uso selezionato della voce. Il primo album autoprodotto “Gairo” è uscito nel 2017 e distribuito da Coypu Records.