Covid, San Gavino: screening per tutti gli studenti della Marmilla

Domani, sabato 8 e domenica 9 lo screening per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dei diciotto comuni dell’Unione Marmilla presso il centro vaccinale di San Gavino.

La notizia è arrivata stamani nella sede dell’Unione a Sanluri proprio mentre era in corso una riunione dei sindaci del territorio, che si sono confrontati sulle gravi emergenze sanitarie della zona.

L’Azienda per la tutela della Salute in Sardegna, facendo seguito a quanto disposto dal Presidente della Regione Christian Solinas nella sua ordinanza di mercoledì sul rientro in classe il prossimo lunedì 10 gennaio, ha comunicato ai sindaci dell’Unione che domani si svolgerà lo screening degli studenti di ogni ordine e grado del territorio, su base volontaria, del personale docente e del personale ausiliario domani, sabato 8 gennaio e domenica 9 gennaio dalle 9 alle 19 presso l’hub vaccinale di San Gavino. E che nei prossimi giorni saranno anche rese note nuove date su ulteriori screening, che si svolgeranno presso le singole scuole.

I sindaci dell’Unione di comuni “Marmilla“ hanno anche analizzato altri problemi legati alla sanità territoriale: emergenza Covid, medicina generale con alcuni posti vacanti in diversi comuni e anche il servizio delle guardie mediche, che oramai funziona a singhiozzo anche nel territorio. Gli amministratori stanno valutando le prossime azioni da intraprendere per facilitare la soluzione di queste emergenze.