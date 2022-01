Corsica Sardinia Ferries: se sei un medico, sali a bordo!

“Siamo alla ricerca di medici di bordo, cogli l’opportunità di unirti alla squadra

delle navi Gialle.”

CANDIDATURE

Gli interessati possono candidarsi inviando il CV tramite il sito www.corsicaferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ www.corsica-ferries.it/lavoro

Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che

gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza:

dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto

l’anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’Isola

d’Elba. Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001.

advertisement

Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima Compagnia di navigazione privata per il numero di passeggeri

trasportati sulla Corsica, che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna.

La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da Piombino; la Sardegna è collegata da

Livorno, Nizza e Tolone e, in estate, da Piombino. L’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica)

nella stagione estiva. Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari è attiva

dalla primavera all’autunno.

Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dalla

prenotazione, all’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo.

Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001:2015.

A Savona Vado, in un’area di 50.000 mq in concessione alla Compagnia, sono concentrate le attività

organizzative, amministrative e logistiche della società che nel 2019 ha trasportato 3.700.000 passeggeri.