Confindustria e il webinar “La Finanza Agevolata per la ripresa e l’innovazione”

Sassari. “La Finanza Agevolata per la ripresa e l’innovazione” è il titolo del webinar programmato per martedì prossimo 1° febbraio su iniziativa di Confindustria Centro Nord Sardegna e Confidi Sardegna (consorzio di garanzia collettiva fidi di Confindustria Sardegna), con il supporto di Credit Data Research Italia e Cribis. A partire dalle 10 verrà analizzato il tema della programmazione degli investimenti con la Transizione 4.0 e gli strumenti garantiti dal PNRR. La partecipazione al webinar è gratuita con registrazione da richiedere agli uffici di Confindustria CNS di Sassari, Olbia e Oristano. Sarà inviato un link per il collegamento.