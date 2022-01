Con la prevenzione prosegue la battaglia alla droga

Ancora iniziative di prevenzione per le vie di alcune delle principali città della Sardegna, ancora centinaia di ragazzi informati: la campagna di prevenzione all'uso di stupefacenti dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga non si ferma e, nella giornata di martedì 11 gennaio ha visto l'impegno di ben due gruppi, a Oristano e Olbia.

Con l’aiuto di volontari della Chiesa di Scientology, quelli di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga hanno avuto modo di contattare circa 400 persone alle quali hanno consegnato materiale informativo su quelli che sono gli effetti devastanti della droga. Venduta come se rappresentasse lo svago di un momento, la droga risulta essere tra le cause più frequenti di quelle tragedie che leggiamo quotidianamente sui media.

E’ stato emblematico il caso di una donna che nel parlare coi volontari ha espresso una richiesta di aiuto in quanto il suo giovane figlio aveva iniziato a fare uso di spinelli: “Aiutatemi per favore, non c’è delusione più grande di non poter aiutare mio figlio. Il suo atteggiamento è cambiato in peggio nei confronti di noi genitori e frequenta coetanei dai quali sarebbe meglio stesse alla larga. Non so come fargli capire che la droga lo porterà a situazioni sempre peggiori”.

Di certo non è semplice dare risposte in questi casi e di certo non è una cosa buona sostituirsi a un genitore. Per questo i volontari hanno illustrato il materiale informativo considerando che, come disse L. Ron Hubbard, “l’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”.

Per questo l’invito è stato che fosse lei in primo luogo a conoscere quali siano tutti i reali effetti determinati dalla droga e successivamente confrontarsi col ragazzo mostrandogli quali di quegli effetti gli avessero già fatto lo sgambetto e in questo modo riportarlo alla ragione. E’ fuori da ogni dubbio che tutti cerchiamo felicità e spensieratezza, ma trovarle è possibile solo con la libertà dalla droga.