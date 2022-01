Comunicato stampa – Tumore della prostata: al via un’indagine online per conoscere le esperienze e i bisogni dei pazienti – Roma, 18 gennaio 2022

Roma, 18 gennaio 2022 – Un questionario per conoscere, attraverso le testimonianze dei diretti interessati, le esperienze e i bisogni degli uomini che convivono con un tumore della prostata. Questa è la terza di una serie di indagini promosse dalle 41 Associazioni del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, che con questa iniziativa intende entrare sempre più in contatto con i pazienti oncologici e oncoematologici. «La nostra missione è affiancare e sostenere concretamente gli uomini che vivono la drammatica esperienza del cancro – afferma Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna onlus, Salute Uomo onlus e coordinatrice del Gruppo – per farlo dobbiamo avvicinarci al loro vissuto e capire quali sono le reali esigenze delle persone; questa terza indagine è specificamente rivolta ai pazienti affetti da una neoplasia della prostata, tumore che stando alla stime relative al 2020 registra oltre 30.000 nuove diagnosi per anno a livello nazionale, il 18,5% di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo. Si tratta di pazienti con bisogni clinici non soddisfatti molto importanti come l’accesso alle terapie più idonee allo stadio di malattia e la continuità terapeutico-assistenziale. Solo attraverso un “contatto” ravvicinato saremo in grado di intervenire consapevolmente ai tavoli istituzionali e rendere partecipi i decisori politici sulla necessità di una presa in carico a tutto tondo dei pazienti oncologici e oncoematologici». Il questionario è online da oggi fino al 15 febbraio sulla pagina Facebook e sul sito del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”. Diversi i temi affrontati dal questionario: dal marcatore PSA alla conoscenza del tumore prima di scoprirlo e alla prevenzione primaria, dal test genetico ai problemi della sfera sessuale e uro-genitale prima e dopo la diagnosi, dalla sorveglianza attiva del tumore prostatico fino alle scelte terapeutiche e all’eventuale incontinenza/disfunzione erettile e alle possibili soluzioni. L’indagine sul tumore della prostata si svolge nell’ambito dell’iniziativa “In Contatto”, promossa dal Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” per raccogliere le testimonianze dei pazienti e delle pazienti che convivono con le diverse tipologie tumorali, per ascoltarli e recepirne bisogni ed esigenze da portare all’attenzione delle Istituzioni. L’indagine è disponibile al link https://www.salutebenedadifendere.it/in-contatto-al-via-indagine-online-per-conoscere-esperienze-e-bisogni-dei-pazienti-con-tumore-della-prostata/