Comunicato Stampa – Nasce NFT – No Formal Things

Nasce on line su piattaforma blogger, la galleria d’arte fotografica NFT NO FORMAL THINGS con le esposizioni fotografiche permanenti di Stefano Donno. Lo spazio sarà periodicamente aggiornato di volta in volta con le ultime produzioni fotografiche dell’autore. Disponibili per la visione già due esposizioni: “Portraits E” dedicato ai personaggi del mainstream nazionale e internazionale appartenenti al mondo dello spettacolo, della cultura, della politica, della musica. Una visione dell’energia, dell’aura che permea e attraversa uomini e donne che hanno fatto del successo la loro ragion di vita. La seconda esposizione ha per titolo “Struttura molecolare del dubbio“, con oltre 50 lavori fotografici di pura cosalità informale, che generano dubbi, incertezze, inquietudini nel loro cercare incessantemente un’identità di senso, in una contemporaneità come la nostra dove tutta la vita è un risolvere problemi e differenti latitudini di complessità.

“Opere digitali, queste di Stefano Donno, non fotografia a sè, di buona fattura, cariche di mistero, articolate creativamente attraverso una baudelairiana sinergia di sensi – i cinque sensi, – e capaci di vivere attimi di mistica assoluta, di intersecare energie e culture sensoriali onnivore. Qui in queste opere digitali, vivono illuminazioni. Anzi vi abitano le illuminazioni che segnano e inseguono lo spazio e il tempo, mantenendo quell’uscita di sicurezza che caratterizza per l’appunto la sua poetica, il suo fare progressivo, e inscrive in una serie di percorsi artistici intrapresi da intraprendenti e culturalmente vivaci artisti cinesi e giapponesi (ad esempio il mio amico scultore Nagatani), queste memorie, questi sogni, questi paesaggi dell’anima. Luoghi fatti di spazi carichi di luce, di movimentazioni magiche.” (Carlo Franza – Il Giornale.it)

“Il concept mistico spirituale evidenzia ma non esaurisce l’aura cinetica di Stefano Donno, che evidenzia da un lato la sua cultura filosofico-mistica, e dall’altra la voglia di sperimentazione avanguardista. Il risultato è decisamente originale e fuori dagli schemi, in equilibrio tra due focus; quello sul movimento e quello sulla luce che trova nel colore rarefatto e sfumato ectoplasmi astratti e nebbie ancestrali d’intenso fascino e corridoi interiori che ci mettono in contatto e risvegliano i nostri chakra di liberazione e la nostra sete di visione” (Donato Di Poce – scrittore, poeta e critico d’arte)

Info link

NFT NO FORMAL THINGS esposizioni fotografiche permanenti di Stefano Donno

https://nftnoformalthings.blogspot.com/

Portraits E – opere fotografiche in esposizione permanente di Stefano Donno

https://nftnoformalthings.blogspot.com/2022/01/portraits-e-opere-fotografiche-in.html

Strutture molecolari del dubbio – opere fotografiche in esposizione permanente di Stefano Donno

https://strutturemolecolarideldubbio.blogspot.com/

BIOGRAFIA E PERCORSI DI STEFANO DONNO

Tra i libri … Stefano Donno (1975) si laureato nel 2005 in Filosofia presso l’Università degli Studi di Lecce. Nel febbraio 2013 ha ricevuto una Laurea HC in Juridical Science presso la Moscow University Sancti Nicolai. Ha pubblicato: Sturm and Pulp (Lecce, 1998); Edoardo De Candia, considerazioni inattuali (Lecce, 1999); Se Hank avesse incontrato Anais (Lecce, 1999); Monologo (Copertino, 2001); Sliding Zone (Lecce, 2002); L’Altro Novecento – giovane letteratura salentina dal 1992 al 2004 (San Cesario, 2004); Ieratico Poietico (Nardò, 2008); Dermica per versi (Faloppio, 2009); Mendica Historia (con Sandro Ciurlia, Lecce, 2010); Corpo Mistico (Roma, 2010); Prezzario della rinomata casa del piacere (con Anna Chiriatti, Martignano, 2011); A Sud del Sud dei Santi a cura di Michelangelo Zizzi (Faloppio, 2013), Nerocavo (Copertino, 2014); Breve Commentario alla tavola Smeraldina (Lecce, 2017), Appunti per una fenomenologia dello spirito iniziatico (Lecce, 2020); Identità informi con Mauro Marino (Lecce, 2021)

Nell’Arte – Ha esposto i suoi lavori di energetica mistica nella XIII Giornata del Contemporaneo per AMACI ((Associazione dei Musei d’Arte Contemporanei Italiani) nell’ottobre 2017 presso Overeco Academy and Workshop di Lecce; partecipa con i suoi lavori alla collettiva d’arte contemporanea a cura di Monica Ferrarini a Roma dal titolo “Nothing but Art” a Palazzo Velli Expò (27 settembre/3 ottobre 2017), partecipa con i suoi lavori alla collettiva d’arte contemporanea a cura di Monica Ferrarini a Roma presso Palazzo della Cancelleria Vaticana dal titolo “Immagini s-velate”(2/6 dicembe 2017); partecipa con i suoi lavori alla collettiva d’arte contemporena “Replay/il vizio dell’errore” a Giarre in Sicilia dal 7 al 17 dicembre 2017 a cura di Benedetta Spagnuolo. Dall’11 al 19 gennaio 2018 per la prima volta ha esposto i suoi lavori alla Fondazione Palmieri di Lecce. Partecipa al 38° Concorso d’arte contemporanea on line AD-ART. E’ inserito nell’edizione 2018 del Catalogo nazionale d’arte contemporanea L’Elite 2018 Artitalia Edizioni di Roberto Perdicaro e nell’Agenda degli Artisti 2018 edito dalle edizioni Libreria Bocca di Milano. Nel Maggio 2018 espone la sua prima personale lombarda alla Casa delle Art – Casa museo Alda Merini e nel luglio 2018 partecipa al “Premio Salento Arte” per l’Arte Contemporanea dove la giuria è presieduta dal Prof. Carlo Franza, Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea e Critico d’Arte de “Il Giornale” (La mostra si è tenuta a Lucugnano – Palazzo Comi)