Comunicato Stampa: individuata e denunciata l’autrice del danneggiamento di pneumatici a Porto Torres

Ieri, a Porto Torres (SS), i militari dell’aliquota radiomobile, al termine di accertamenti di p.g., hanno deferito in stato di liberà alla procura della Repubblica di Sassari, per danneggiamento e porto abusivo di coltello, una donna ritenuta responsabile del taglio delle gomme di alcune decine di macchine avvenuto due giorni fa. I militari operanti, a seguito di una segnalazione pervenuta al “112” sono intervenuti in Via Balai, dove la donna è stata trovata mentre armeggiava fra alcuni veicoli in sosta con un coltello da cucina nelle mani, delle dimensioni di venti cm, opportunamente sequestrato. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare il danneggiamento mediante lacerazione degli pneumatici di venti autovetture in sosta, nei pressi della citata via.