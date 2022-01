Come si è evoluta l’industria del gioco negli ultimi 20 anni

Con la rapida e intensa transizione dall’analogico al digitale avvenuta in appena 30 anni, tanti aspetti, dinamiche e settori della vita umana hanno vissuto un cambio drastico.

Uno dei campi in cui si è sentita e tutt’ora è molto evidente l’evoluzione tecnologica è quella del gaming, in cui includiamo sia scommesse sportive, che casinò e videogiochi, oltre agli eSport e la realtà virtuale. Questo business in Italia ha visto una crescita costante del 10% ogni anno in termini di spesa di gioco, e questi numeri non sembrano destinati a fermarsi.

Per avere un’idea di quanto e come si sia evoluta l’industria del gioco non bisogna guardare troppo indietro. Certo potremmo fare esempi rispetti ai dadi cinesi, o alle scommesse sulla corsa delle bighe dell’antica Roma in tutto similari alle nostre scommesse sull’ippica, ma basta invece vedere la prima slot machine datata 1894 per rendersene conto. Molti giochi da oggetto sono diventati software infatti, basta perdere pochi minuti e chi guarda qui vedrà quante possibilità esistono in rete. Tornando alla slot machine, questa da grande macchina a rulli e a movimento meccanico, rumorosa quanto ingombrante è diventato un piccolissimo e minuscolo programma da scaricare per giocare da dispositivi mobili, o semplicemente da usufruire online direttamente da browser.

Se la slot machine rappresenta e racconta l’evoluzione degli oggetti di gioco, passati dall’essere totalmente analogici a trasformarsi in pochi megabyte di codici e interfacce video, il servizio del casinò può invece spiegare come sono cambiati i luoghi in cui si gioca, le sale da gioco, i casinò fisici, quelli con tavolo con tappeto verde e hostess. Con l’introduzione della tecnologia dello streaming, che si traduce brevemente in un flusso di dati multimediali in rete, è stato infatti possibile offrire all’utenza appassionata di giochi d’azzardo delle piattaforme su cui si può giocare con croupier in carne e ossa. Tanti casinò online non disdegnano neppure l’utilizzo della realtà virtuale per alcuni giochi come la roulette, per rendere l’esperienza quanto mai realista per essere da remoto.

advertisement

Il gaming come anticipato è anch’esso strettamente connesso con la tecnologia. Ha vissuto pressapoco le stesse dinamiche dei giochi da casinò e delle scommesse, e grazie alla tecnologia cloud non importa che tipo di console si abbia, è possibile partecipare a giochi di ruolo e multigiocatore con utenti sparsi per il mondo, con cui è possibile chattare, parlare e scambiarsi informazioni. C’è anche chi trova l’amore in questo modo, come si legge in questo interessante articolo e non c’è da stupirsi perchè la tecnologia ha toccato tutti gli aspetti della vita umana connettendo in particolare tutti gli stati occidentali in maniera simultanea e diretta, dove il fuso orario è soltanto un numero ormai.