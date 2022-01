CeDAC / Prosa: slitta a data da definire “Arsenico e vecchi merletti” al Teatro Massimo di Cagliari

Slitta a data da definire (per questioni legate ai protocolli antiCovid) il debutto in prima regionale nell'Isola di "Arsenico e vecchi merletti" di Joseph Kesselring (nella traduzione di Masolino D'Amico) già in cartellone da mercoledì 26 gennaio fino a domenica 30 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari

Slitta a data da definire (per questioni legate ai protocolli antiCovid) il debutto in prima regionale nell’Isola di “Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring (nella traduzione di Masolino D’Amico) già in cartellone da mercoledì 26 gennaio fino a domenica 30 gennaio al Teatro Massimo di Cagliari per la Stagione 2021-2022 de La Grande Prosa firmata CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Una mise en scène raffinata con la regia di Geppy Gleijeses per lo spettacolo dedicato a Mario Monicelli (e ispirato allo storico allestimento che ne ha segnato l’esordio in teatro di uno dei maestri del cinema italiano): una produzione di Gitiesse – Artisti Riuniti con scenografie di Franco Velchi e costumi di Chiara Donato, musiche di Matteo D’Amico e disegno luci di Luigi Ascione, incentrata sulla riscoperta del genere “brillante”, in cui anche una storia di efferati delitti può essere recitata con brio e pungente ironia per il divertimento del pubblico.

Sotto i riflettori due attrici del calibro di Anna Maria Guarnieri e Marilù Prati – nei ruoli rispettivamente di Martha e Abby, le incantevoli e pericolose signorine, fervide sostenitrici ante litteram dell’eutanasia – accanto a Maria Alberta Navello, Leandro Amato, Totò Onnis e Luigi Tabita e ancora Tarcisio Branca, Bruno Crucitti, Francesco Guzzo, Daniele Biagini e Lorenzo Venturini per una pièce scoppiettante dove inquietanti segreti di famiglia si mescolano a note di cronaca, sul filo della suspense, tra equivoci e imprevisti, con finale a sorpresa.

Le nuove date di “Arsenico e vecchi merletti” saranno comunicate quanto prima attraverso la stampa, il sito e i canali social del CeDAC Sardegna.

La Stagione 2021-2022 de La Grande Prosa prosegue da mercoledì 2 febbraio (fino a domenica 6 febbraio) con “Il silenzio grande” di Maurizio De Giovanni: uno spettacolo di Alessandro Gassmann con Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore e Jacopo Sorbini per un moderno affresco della società.

Per informazioni: cell. 345.4894565 – biglietteria@cedacsardegna.it – www.cedacsardegna.it