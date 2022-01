C’è tempo fino a lunedì 31 gennaio per iscriversi ai corsi della Scuola Civica di Musica di Sestu per l’anno scolastico 2021/2022!

L’offerta formativa prevede corsi individuali e collettivi, tra i quali quelli di pianoforte, violino, batteria e percussioni, canto moderno e lirico, chitarra classica e moderna, organetto diatonico, launeddas, musica d’insieme e propedeutica musicale.

Rimane ancora qualche giorno di tempo per completare l’iscrizione ai corsi individuali e collettivi della Scuola Civica di Musica di Sestu per l’anno scolastico 2021/2022.

L’offerta formativa dell’istituzione che concorre a promuovere la cultura musicale nel territorio di Sestu, pronta ad aprire i battenti con la direzione del Maestro Boris Luciano Smocovich, prevede corsi individuali di batteria e percussioni, canto moderno e lirico, chitarra classica e moderna, organetto diatonico, launeddas/sulittu, pianoforte classico e moderno e violino, e corsi collettivi di canto corale per voci bianche e per adulti, musica d’insieme e propedeutica musicale.

Le domande dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2022, quelle pervenute oltre tale termine verranno accolte con riserva.

advertisement

Possono presentare domanda di iscrizione ai corsi individuali gli allievi che abbiano compiuto cinque anni di età alla data di avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Ai corsi di propedeutica musicale potranno accedere allievi di età compresa tra i 3 anni compiuti prima dell’avvio dell’anno scolastico di riferimento e di massimo 6 anni. Ai corsi di canto corale voci bianche potranno accedere allievi che abbiano compiuto i 4 anni di età prima dell’avvio dell’anno scolastico di riferimento. Ai corsi di canto corale adulti potranno accedere allievi che abbiano compiuto 14 anni di età prima dell’avvio dell’anno scolastico di riferimento. Ai corsi di musica d’insieme potranno accedere allievi che abbiano compiuto 5 anni di età prima dell’avvio dell’anno scolastico di riferimento.

La domanda di iscrizione, corredata di copia del documento di identità in corso di validità o provvista di firma digitale, dovrà essere presentata tramite apposito modulo in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, via email all’indirizzo scuolacivicamusicasestu@gmail.com o in alternativa all’Ufficio Protocollo in Via Scipione 1, a Sestu (piano terra).

Per accedere all’elenco completo dei corsi, per ulteriori informazioni e per consultare la modulistica cliccare sul seguente link.

É possibile, inoltre, rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di Musica di Sestu nei seguenti orari dal lunedì al venerdì (dalle 9.30 alle 12.30) al numero 070 3495368, o scrivendo all’indirizzo email scuolacivicamusicasestu@gmail.com