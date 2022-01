Cassino – In preparazione la 75^ edizione dei Campionati Nazionali Universitari (CNU)

La 75esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari, nella loro sessione primaverile, si svolgerà a Cassino dal 13 al 22 maggio 2022. L'organizzazione era già stata affidata, dal CUSI nazionale, al Centro Universitario Sportivo di Cassino per il 2021, ma come già successo anche per i Giochi olimpici è stata spostata al 2022.

La 75esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari, nella loro sessione primaverile, si svolgerà a Cassino dal 13 al 22 maggio 2022. L’organizzazione era già stata affidata, dal CUSI nazionale, al Centro Universitario Sportivo di Cassino per il 2021, ma come già successo anche per i Giochi olimpici è stata spostata al 2022.

Ai CNU possono partecipare, entro i ventinove anni di età, tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea di un Ateneo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. Si svolgono ogni anno in due diverse sessioni, quella invernale per gli sport “della neve” e quella primaverile, a maggio, per tutte le altre discipline.

Le discipline presenti ai CNU

Le discipline che vedranno coinvolti gli atleti universitari nel mese di maggio saranno: arrampicata, atletica, basket maschile, basket 3×3, beach volley, boxe, calcio a 5, calcio a 11 maschile, canoa/kayak, canottaggio, golf, judo, karate, lotta olimpica, rugby a 7, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo e volley.

L’ultima edizione disputata si è tenuta a L’Aquila nel 2019 ed ha visto oltre 4mila partecipanti (tra atleti, dirigenti e tecnici) in rappresentanza di 49 CUS italiani.

Il Cus Sassari ha partecipato con 36 atleti alla 10 giorni aquilana. Si sono confrontati in 8 diverse discipline ed erano accompagnati da 10 tra tecnici e dirigenti del Centro Sportivo Universitario sassarese. La spedizione, importante nel numero e ricca di talento, ha regalato all’Università di Sassari ben 10 medaglie di cui essere orgogliosi: 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

Chi può partecipare

La partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 2022 con il Centro Universitario di Sassari è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano:

nati tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2004;

iscritti ad un corso di studi (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea a ciclo unico, Diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, Master di I e II livello), presso l’Università degli Studi di Sassari, l’ Accademia di Belle Arti ed il Conservatorio di Musica, purché in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari;

In possesso della CUS CARD 2021/ 2022.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Cus Sassari contattando lo 079 397737 dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30 o scrivendo a cus@uniss.it.

Sarà poi la Commissione Tecnica del Cus Sassari a valutare in base alle candidature presentate (istruzioni a questa pagina) coloro che faranno parte della rappresentativa che vestirà i colori del Centro Universitario sassarese e terrà alto il nome dell’Ateneo turritano.

Calendario fase preliminari

Per gli sport a squadre sono già stati pubblicati i calendari delle fasi preliminari: