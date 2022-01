Campagna Kickstarter Nuova edizione di Witches Frolic

Siamo Inkdrop Studio, uno studio indipendente italiano focalizzato in piccole autoproduzioni, distribuite in mercati specifici e locali, convention e crowdfunding. Cerchiamo di aprire nuove strade nella distribuzione per raggiungere il pubblico con libri illustrati originali e ristampe di classici vittoriani e dell’inizio del XX secolo. Alcuni anni fa abbiamo trovato una rara edizione di Witches Frolic e siamo rimasti colpiti dalla sua qualità e dal fatto che fosse abbastanza sconosciuta, tra i lettori e persino tra gli illustratori. Ora, siamo pronti per inaugurare la nostra serie ‘Vintage’ con una nuovissima edizione ‘Witches Frolic’ di Inkdrop Studio. Daremo una nuova vita a Witches Frolic, ristampando un’edizione raffinata ma pratica per i lettori contemporanei. È una strana poesia sulle streghe della famosa collezione Ingoldsby Legends. Creeremo una nuova edizione per chi ama le meravigliose illustrazioni, la letteratura gotica, il fantasy e la stregoneria. Aiutaci a salvarlo dall’oblio, è unico e merita di tornare ad un pubblico contemporaneo.

Segui la nostra campagna su kickstarter!

Link alla campagna Kickstarter:

Guarda il video di presentazione della nostra campagna:

Grazie per l’attenzione,

Daniele Marotta

