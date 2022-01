Cammina e corri il 5 e 6 marzo con la maglia ufficiale di StraWoman®

Cammina e Corri: Sabato 5 e domenica 6 marzo, contemporaneamente in tutto il mondo, cammina o corri con la maglia ufficiale di StraWoman®, per celebrare la festa delle donne e le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno raggiunto nel corso del tempo.

Il percorso e la distanza potrai deciderli tu: al mare, in montagna, in città, in casa o sul tapis roulant.

Non ci sarà nessun limite territoriale, in quanto potrai camminare o correre dove e con chi vorrai, nel rispetto delle normative anti Covid.

Parteciperai in autonomia, ma non sarai sola, perché grazie al tuo Pink kit potrai condividere la “tua” StraWoman sui social (Facebook e Instagram) con l’hashtag #strawoman e taggando @strawoman.it

advertisement

, , !

ISCRIZIONI – La quota di iscrizione è di €. 10.00 e comprende t-shirt tecnica, bag gara, medaglia di partecipazione e gadget offerti dai partner dell’evento.

Tutte le informazioni su www.strawoman.it – Facebook.com/strawoman – Tel. 331.4370677.

ORGANIZZAZIONE TECNICA – L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

CONCEPT E COMUNICAZIONE – StraWoman® è un concept di Eventi WOW, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo legati al running che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Fluo Run®, BabboRunning®, Derby Run®, 31 Run e Dog Fun Run.