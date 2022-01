Cagliari, due minorenni denunciati per danneggiamento di beni pubblici

Stanotte a Cagliari in via dell’Abbazia, al termine di alcuni accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per danneggiamento di beni pubblici due minori, rispettivamente di 14 e 15 anni. I militari a seguito di una puntuale segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro che ha poi disposto l’intervento, sono intervenuti in quella via ove hanno potuto riscontrare il danneggiamento dei vetri della pensilina della fermata dell’autobus. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare i due ragazzi in via Stoccolma nei pressi di un’altra pensilina che pure recava danni e vetri infranti mediante l’utilizzo di una pietra in cemento posta sotto sequestro. Nella circostanza è stato constatato che uno dei due ragazzi durante il danneggiamento si era procurato lievi escoriazioni alla caviglia destra. I due minori sono stati affidati ai rispettivi genitori in attesa che dei fatti venga informata la locale Procura dei Minori.