Cagliari: befana in bici anche per persone con difficoltà motorie

Ultimo appuntamento della rassegna Natale dei popoli nel giorno della Befana a Cagliari, domani giovedì 6 gennaio, su iniziativa de Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri.

La befana arriva in bicicletta e regala a tutti la possibilità di un’esperienza di divertimento, sport e condivisione.

Befane e Babbi Natale in bici, curato dalla Ciclofficina Sella del Diavolo insieme a altre organizzazioni che aiutano le persone in situazione di disabilità all’inserimento nello sport, propone infatti una passeggiata ecologica in bicicletta attraverso le vie della città, e mette a disposizione mezzi speciali espressamente progettati per consentire di vivere l’esperienza anche alle persone con difficoltà motorie.

L’appuntamento all’insegna dell’inclusione, come nello spirito che ha animato tutta l’iniziativa ideata e diretta da Rita Atzeri, è alle ore 10:00 in piazza Giovanni XXIII.