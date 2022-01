Cada Die Teatro: conferenza stampa di presentazione di Capitani Coraggiosi 2022 – venerdì 21 gennaio, ore 11, Biblioteca Comunale di Selargius

Ritorna in scena CAPITANI CORAGGIOSI, la rassegna che Cada Die Teatro dedica – ormai è tradizione – ai bambini e alle loro famiglie, in programma da domenica 23 gennaio al 27 febbraio al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius, grazie alla collaborazione con l’amministrazione selargina.

Il cartellone, che si snoderà, come di consueto, fra spettacoli, laboratori, mostre, installazioni e golose merende, verrà presentato venerdì 21 gennaio, alle 11, a Selargius nella Biblioteca Comunale in via Sant’Olimpia 31. A illustrarlo saranno Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, direttori artistici della rassegna, insieme agli attori e registi di Cada Die. Interverrà Roberta Relli, Assessore comunale alle Politiche Culturali e Spettacolo.

