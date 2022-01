Brevi comunicati Aspal 28.01.2022

ANNUNCI BORSA LAVORO

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

OLBIA

A Olbia cercano 1 primo commis, 3 camerieri di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 lavapiatti, 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 1 addetto alla contabilità. Si offre contratto a tempo determinato.

OROSEI

A Orosei cercano 1 tecnico commerciale. Si offre contratto a tempo determinato.

advertisement

CAGLIARI

A Cagliari cercano due manovali edili da assumere con contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

A Porto Torres assumono due tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate. Offrono un contratto a tempo determinato.

THIESI

A Thiesi cercano 1 cameriere di sala, 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 1 economo di albergo, 2 chef, 12 camerieri di sala, 1 addetto alla reception negli alberghi, 2 aiuto camerieri ai piani, 1 garzone di cucina. Si offre contratto a tempo determinato.

STINTINO

A Stintino cercano 4 economi di albergo, 8 chef, 38 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

SERRENTI

A Serrenti cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu cercano 1 responsabile di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.

CAPOTERRA

A Capoterra cercano 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLASOR

A Villasor cercano 1 elettromeccanico. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 2 aiuto carpentieri edili e 2 muratori. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 5 operatori di telemarketing. Si offre contratto di collaborazione.

TORTOLI’

A Tortolì cercano 1 addetto alle vendite. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA MARIA COGHINAS

A Santa Maria Coghinas cercano 1 geometra con contratto a tempo determinato ed 1 impiegato amministrativo con contratto a tempo determinato.

SERDIANA

A Serdiana cercano 2 carpentieri edili. Si offre contratto a tempo determinato.

SANLURI

A Sanluri cercano 1 specialista in tecnologie della comunicazione. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Ad Oristano cercano 1 consulente fiscale. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 1 assistente domiciliare con contratto a tempo indeterminato ed 1 apprendista termoidraulico.

NUORO

A Nuoro cercano 1 cameriere di ristorante, 1 elettricista manutentore e 3 addetti alle vendite con contratto a tempo determinato, 2 consulenti commerciali con contratto di lavoro autonomo ed 1 agente di vendita con contratto di collaborazione.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 1 barman, 1 chef, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 addetto all’accoglienza clienti, 1 bagnino, 1 food and beverage manager. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia cercano 1 educatore professionale e 3 autisti privati. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLANOVA MONTELEONE

A Villanova Monteleone cercano 1 cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 1 addetto all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione e 2 frigoristi industriali. Si offre contratto a tempo determinato.

LA MADDALENA

A La Maddalena cercano 2 addetti al ricevimento negli alberghi, 2 facchini. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 1 cameriere di ristorante, 1 lavapiatti, 2 aiuto camerieri di ristorante, 2 cuochi di ristorante, 1 infornatore per prodotti alimentari. Si offre contratto a tempo determinato.

OTTANA

Ad Ottana cercano 1 addetto alle pulizie. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTUCCIU

A Quartucciu cercano 2 disegnatori tecnici. Si offre contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 2 impiegati amministrativi. Si offrono un contratto a tempo determinato ed un contratto a tempo indeterminato.

OROSEI

Ad Orosei cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo indeterminato.

PIMENTEL

A Pimentel cercano 1 mastro muratore. Si offre contratto a tempo indeterminato.

TEMPIO PAUSANIA

A Tempio Pausania cercano 1 addetto alle consegne. Si offre contratto a tempo determinato.

GHILARZA

A Ghilarza cercano 1 muratore ed 1 manovale. Si offre contratto a tempo determinato.

MONASTIR

A Monastir cercano 1 autotrasportatore merci. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Ad Oristano cercano 2 conducenti di escavatrice meccanica. Si offre contratto a tempo determinato.

CAPOTERRA

A Capoterra cercano 1 addetto alle biblioteche. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTIADAS

A Castiadas cercano 10 camerieri di albergo, 1 receptionist. Si offre contratto a tempo determinato.

SAN GIOVANNI SUERGIU

A San Giovanni Suergiu cercano 1 fisioterapista. Si offre contratto di lavoro autonomo.

VALLEDORIA

A Valledoria cercano 1 receptionist. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 5 camerieri di sala, 2 manovali, 1 addetto stipendi e paghe, 1 carrozziere lamierista con contratto a tempo determinato ed 1 ingegnere civile, 1 architetto edile, 1 organizzatore di fiere ed eventi ed 1 impiegato amministrativo con contratto di lavoro autonomo.

POSADA

A Posada cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 garzone di cucina. Si offre contratto a tempo determinato.

LOIRI PORTO SAN PAOLO

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 cuoco pizzaiolo, 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.

TIROCINI

A Quartucciu cercano 1 tirocinante disegnatore tecnico. A Villasor cercano 1 tirocinante addetto all’imbottigliamento. A Nuoro cercano 1 tirocinante operatore amministrativo. A Sestu cercano 1 tirocinante addetto alla contabilita’. A Assemini cercano 1 tirocinante venditore ambulante di calzature.

—

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

BIDONI’

Il comune di Bidonì assume per il cantiere 12 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande entro il 2 febbraio. Info nel CPI di Ghilarza.

VILLASALTO

Il comune di Villasalto assume per il cantiere 1 manovale edile. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 2 febbraio. Info nel CPI di Senorbì.

ARZACHENA

Il comune di Arzachena assume con selezione articolo 16, 2 Operai qualificati per le mansioni di Muratore, Elettricista, Falegname, Idraulico, Termoidraulico, Giardiniere e/o equipollenti. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio al 4 marzo. Info nel CPI di Olbia sede decentrata Palau.

CAGLIARI

L’Enas assume con selezione articolo 16, per diverse sedi in Sardegna, 8 esecutori tecnici idraulici. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio al 9 marzo. Info nel CPI di Cagliari.

MONASTIR

Il comune di Monastir assume per il cantiere 1 geometra o figura con titolo equipollente. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 2 febbraio. Info nel CPI di Assemini.

NUORO

La Provincia di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 disinfestatore. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno. Domande entro il 4 febbraio. Info nel CPI di Nuoro.

SASSARI

L’Università degli studi di Sassari assume con selezione articolo 16, 4 pastori. Il contratto sarà a tempo determinato, sino alla fine del 2022. Domande dal 7 all’11 febbraio. Info nel CPI di Sassari.

SESTU

Il comune di Sestu assume con selezione articolo 16, 2 operatori amministrativi. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 21 febbraio al 2 marzo. Info nel CPI di Assemini.

SARROCH

Il comune di Sarroch assume con selezione articolo 16, 1 operatore conduttore B1 con patente C. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 31 gennaio al 4 febbraio. Info nel CPI di Assemini.

SINISCOLA

La Provincia di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 disinfestatore. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno. Domande entro il 4 febbraio. Info nel CPI di Siniscola.

NUORO

La Provincia di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 disinfestatore. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno. Domande entro il 4 febbraio. Info nel CPI di Nuoro.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Avviamento a selezione articolo 16 comune Portoscuso. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere Lavoras comune Villanova Tulo. Info nel CPI di Isili

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Avviamento a selezione articolo 16 comune Escalaplano. Info nel CPI di Isili

Avviamento a selezione articolo 16 Arnas “G. Brotzu”. Info nel CPI di Cagliari

—-

LEGGE 68

UTA. 1 Operaio generico

Un’azienda cerca per la sede di Uta 1 operaio generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 4 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Addetto alle informazioni telefoniche

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 addetto alle informazioni telefoniche iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 4 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Cameriere di sala

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 cameriere di sala iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 3 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Addetto alle vendite

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 addetto alle vendite iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande entro il 4 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 aiuto cameriere per azienda con sede a Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 generico di cucina per azienda con sede a Olbia. Info nel CPI di Olbia

—-

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI CAGLIARI cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Come passare dall’idea al progetto d’impresa- Informazioni e strumenti per progettare con il Business Model Canvas, 1° febbraio ore 10.

CPI NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi, 7 febbraio ore 16.

Il reddito di cittadinanza: approfondimenti sulla misura di contrasto alla povertà e accesso alle politiche del lavoro, 8 febbraio ore 16.

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 10 febbraio ore 16.

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 10 febbraio ore 16.

La conoscenza di sé e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 11 febbraio ore 10.

I rapporti di lavoro subordinato e gli incentivi alle assunzioni: Panoramica sulle principali tipologie di contratti di lavoro subordinato, sgravi contributivi ed incentivi economici, 15 febbraio ore 10.

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 17 febbraio ore 10.

Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale, 17 febbraio ore 16.

L’offerta formativa: catalogo regionale e Copia, 21 febbraio ore 10.

SelfiEmployment: Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, 22 febbraio ore 10

Tecniche della attiva ricerca del lavoro, 22 febbraio ore 16.

Personal Model Canvas: creare il proprio progetto professionale allineandolo con le proprie risorse, capacità e personalità, 23 febbraio ore 10.

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 24 febbraio ore 16

La conoscenza di sé e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 28 febbraio ore 10.

CPI OLBIA aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it

Il curriculum vitae: come creare uno strumento di ricerca chiaro ed efficace, 4 febbraio ore 10

La borsa lavoro: come compilare il cv nella borsa lavoro, consultare gli annunci e inviare le candidature, 11 febbraio ore 10.

Le tecniche di ricerca attiva del lavoro, 18 febbraio ore 10.

La Web Reputation: identità online/offline, 25 febbraio ore 10.

Il colloquio di lavoro: strategie per affrontare il processo di selezione, 4 marzo ore 10.