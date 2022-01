ASPAL: tutte le opportunità di lavoro, i seminari e le graduatorie

Aspal – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro: tutti gli annunci di borsa lavoro, cantieri, annunci della Legge 68, seminari online, informazioni su elenchi provvisori e graduatorie, altre news.

SEMINARIO ONLINE SUL SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile Universale: 56.000 opportunità in Italia e all’estero, è il tema del seminario online organizzato dall’Aspal in collaborazione con Eurodesk Italy, in programma martedì 18 gennaio dalle 16 alle 17.30. L’evento ha l’obiettivo di spiegare le opportunità offerte dal Servizio Civile Universale come strumento di crescita professionale per i giovani. Nel corso del webinar saranno illustrate le modalità di partecipazione e compilazione del bando che scade il 26 gennaio. E’ possibile seguire il seminario cliccando su questo https://register.gotowebinar.com/register/2062312598661129484.

ANNUNCI BORSA LAVORO

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa–lavoro .

ASSEMINI

Ad Assemini cercano 1 addetto ai ponti radio mobili. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 installatore di impianti di allarme nelle abitazioni (contratto a tempo determinato), 1 agente di commercio (contratto lavoro autonomo).

OLBIA

A Olbia cercano 1 esperto contabile, 1 impiegato amministrativo, addetti al lavaggio veicoli. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 2 agenti di commercio, 1 operatore amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato.

MILIS

A Milis cercano 1 conducente di escavatrice meccanica. Si offre contratto a tempo determinato.

AGLIENTU

Ad Aglientu cercano 1 bagnino di salvataggio. Si offre contratto a tempo determinato.

IGLESIAS

A Iglesias cercano 1 figura per le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 macellaio e abbattitore di animali. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SETTIMO SAN PIETRO

A Settimo San Pietro cercano 1 manovale edile, 1 muratore in mattoni e lavori di manutenzione. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 2 figure con la mansione di personale di segreteria addetto alle attività amministrative, 1 addetto alla segreteria. Si offre contratto di collaborazione.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 3 aiuto cuochi di ristorante, 2 aiuto camerieri ai piani, 3 cuochi capi partita, 3 cuochi di ristorante, 3 lavapiatti, 3 primi commis, 6 aiuto camerieri di ristorante, 6 camerieri di ristorante, 3 baristi, 2 cuochi pizzaioli, 1 barman. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTELSARDO

A Castelsardo cercano 2 animatori di vacanza. Si offre contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

A Porto Torres cercano 1 specialista in medicina sociale e del lavoro. Si offre contratto a tempo determinato.

DOLIANOVA

A Dolianova cercano 1 autolavaggista, 1 gommista. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia cercano 3 primi commis, 6 camerieri di ristorante, 6 aiuto camerieri di ristorante, 3 baristi, 2 barman, 3 cuochi pizzaioli, 3 cuochi di ristorante, 4 cuochi capi partita, 3 aiuto cuochi di ristorante, 3 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 muratore in mattoni. Si offre un contratto a tempo determinato.

OROSEI

A Orosei cercano 2 cuochi di ristorante, 3 camerieri di sala, 1 lavapiatti (con contratto a tempo determinato), 1 receptionist (con contratto a tempo indeterminato).

ABBASANTA

Ad Abbasanta cercano 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione. Si offre contratto a tempo determinato.

NORBELLO

A Norbello cercano 1 cuoco di imprese per la ristorazione collettiva, 1 esercente di mensa. Si offre contratto a tempo determinato.

SARDARA

A Sardara cercano 1 autista di carroattrezzi. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 2 installatori di impianti di allarme nelle abitazioni. Si offre contratto a tempo determinato.

PIMENTEL

A Pimentel cercano 1 mastro muratore in pietra o mattoni. Si offre contratto a tempo indeterminato.

NURAMINIS

A Nuraminis cercano 2 addetti al bestiame. Si offre contratto a tempo determinato.

SANT’ANTIOCO

A Sant’Antioco cercano 1 factotum d’albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia cercano 1 verniciatore a spruzzo, 2 impiegati amministrativi con contratto a tempo determinato e 2 termoidraulici (uno con contratto a tempo determinato e uno con contratto di apprendistato).

SASSARI

A Sassari cercano 2 muratori in mattoni, 2 manovali edili. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 4 aiuto camerieri ai piani, 1 maitre d’hotel, 2 camerieri di sala, 1 addetto alla reception negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.

PALAU

A Palau cercano 2 autisti di pullman, 1 skipper, 5 addetti alla pulizia delle camere, 4 cuochi capi partita, 4 primi commis, 5 camerieri di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 2 lavapiatti, 2 addetti al ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

A Porto Torres cercano 2 riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 10 muratori in mattoni e lavori di manutenzione, 3 commessi di banco. Si offre contratto a tempo indeterminato.

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 4 camerieri di sala, 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu cercano 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 ragioniere, 1 perito elettrotecnico, 1 perito meccanico, 2 muratori in mattoni, 2 carpentieri edili, 1 geometra, 1 verniciatore a mano. Si offre contratto a tempo indeterminato.

MARRUBIU

A Marrubiu cercano 1 addetto alla contabilità. Si offre contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Ad Assemini cercano 3 riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali, 1 addetto alle caldaie di impianti di riscaldamento industriali, 10 addetti alle macchine confezionatrici. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 consulente di sviluppo locale, 1 commesso di vendita, 2 manovali edili, 2 muratori in mattoni, 2 agenti di commercio, 1 autista di carroattrezzi Si offre contratto a tempo determinato.

NUXIS

A Nuxis cercano 1 elettricista manutentore di impianti. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 3 addetti alle vendite all’ingrosso. Si offre contratto a tempo determinato.

SINDIA

A Sindia cercano 1 bracciante agricolo. Si offre contratto a tempo determinato.

LURAS

A Luras cercano 1 lattoniere. Si offre contratto a tempo indeterminato.

UTA

A Uta cercano 1 addetto alle macchine confezionatrici, 1 addetto alla contabilità del magazzino, 1 agronomo junior. Si offre contratto a tempo determinato.

SEDI VARIE – AGENTI DI COMMERCIO

Per le sedi di Cagliari, Oristano e Lanusei si cercano agenti di commercio. Si offre contratto di lavoro autonomo.

TIROCINI

A Villamassargia cercano 1 tirocinante impiegato amministrativo. A Cagliari cercano 1 tirocinante segretario di direzione, 1 tirocinante copywriter. A Capoterra cercano 1 tirocinante commesso di vendita. A San Sperate cercano 1 tirocinante disegnatore tecnico. A Ussana cercano 1 tirocinante installatore di infissi e serramenti. A Carbonia cercano 1 tirocinante cameriere di sala. A Iglesias cercano 1 tirocinante addetto all’accoglienza in laboratorio medico. A Nuoro cercano 1 tirocinante educatore professionale. A Olbia cercano 1 tirocinante confezionatore di tappezzerie, 1 tirocinante impiegato amministrativo.

VILLAGRANDE STRISAILI

A Villagrande Strisaili cercano 2 camerieri di sala, 1 lavapiatti, 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

ELMAS

A Elmas cercano 1 sviluppatore software. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi–on–line/per–i–cittadini/cantieri–comunali

SARROCH

Il comune di Sarroch assume con selezione articolo 16, 1 operatore conduttore B1 con patente C. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 31 gennaio al 4 febbraio. Info nel CPI di Assemini.

SINISCOLA

La Provincia di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 disinfestatore. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno. Domande dal 24 gennaio al 4 febbraio. Info nel CPI di Siniscola.

NUORO

La Provincia di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 disinfestatore. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno. Domande dal 24 gennaio al 4 febbraio. Info nel CPI di Nuoro.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere Lavoras comune Tresnuraghes. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comunale Benetutti. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere Lavoras comune Belvì. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere comunale San Basilio. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere Lavoras comune Ballao. Info nel CPI di Senorbì

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Rettifica elenchi cantiere Lavoras comune Illorai. Info nel CPI di Ozieri

LEGGE 68

TERRALBA. 1 Aiuto commesso

Un’azienda cerca per la sede di Terralba 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 20 al 31 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Addetto alle vendite

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 addetto alle vendite iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 24 gennaio al 4 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 2 Operatori telefonici addetti all’assistenza clienti

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 2 operatori telefonici addetti all’assistenza clienti iscritti alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 20 al 30 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

NUORO. 1 Magazziniere

Un’azienda cerca per la sede di Nuoro 1 magazziniere iscritto alle liste della legge 68 articolo 8 nei CPI di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 17 al 26 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Commesso

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 13 al 23 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

ELMAS. 1 Operaio generico installatore

Un’azienda cerca per la sede di Elmas 1 operaio generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 12 al 22 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

SESTU. 1 Commesso

Un’azienda cerca per la sede di Sestu 1 commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dall’11 al 21 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

GUSPINI. 1 Addetto alle pulizie

Un’azienda cerca per la sede di Guspini 1 addetto alle pulizie iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 10 al 21 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

ORISTANO. 1 Operaio conducente trattore agricolo

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese cerca per il Comprensorio sud Consorzio di Bonifica 1 operaio conducente trattore agricolo iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 10 al 21 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Generico

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 10 al 28 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

SORSO E SASSARI. 2 Commessi di vendita

Un’azienda cerca per le sedi di Sorso e Sassari 2 commessi di vendita iscritti alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande dal 10 al 28 gennaio. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 magazziniere per azienda con sede a San Sperate. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 impiegato addetto alla contabilità ordinaria per azienda con sedi a Pula e Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

Resto al Sud, l’incentivo alla creazione di lavoro autonomo e nuova impresa per le persone tra i 18 e i 55 anni, ampliato anche al settore commercio, 26 gennaio ore 15.30

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani- Una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 17 gennaio ore 10

Resto al Sud: un incentivo alla creazione d’impresa- Informazioni sull’incentivo per la creazione d’impresa rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni, 18 gennaio ore 10

Cerchi lavoro? Costruisci il tuo percorso- Informazioni e strumenti per rendere efficace e attiva la ricerca del tuo lavoro, 21 gennaio ore 10

Mettersi in proprio per ripartire- Informazioni e strumenti per fare i primi passi, 25 gennaio ore 10

Scrivere un buon curriculum vitae nell’era digitale- Informazioni e strumenti per scrivere in autonomia un cv valorizzante, 28 gennaio ore 10

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani- Una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 31 gennaio ore 10

Come passare dall’idea al progetto d’impresa- Informazioni e strumenti per progettare con il Business Model Canvas, 1° febbraio ore 10

CPI NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 20 gennaio ore 10

Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale, 20 gennaio ore 16

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 24 gennaio ore 10

Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi, 24 gennaio ore 16

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 25 gennaio ore 16

Tecniche della attiva ricerca del lavoro, 25 gennaio ore 16

La conoscenza di sè e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 26 gennaio ore 10

Il reddito di cittadinanza: approfondimenti sulla misura di contrasto alla povertà e accesso alle politiche del lavoro, 27 gennaio ore 16

Legge 68/99: Preselezioni e Avviamenti a selezione: modalità di partecipazione, 27 gennaio ore 16

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 28 gennaio ore 10

SelfiEmployment: Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, 31 gennaio ore 10

Personal Model Canvas: creare il proprio progetto professionale allineandolo con le proprie risorse, capacità e personalità, 31 gennaio ore 10

CPI OLBIA aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it

Restoalsud, un’occasione unica per diventare imprenditori, da oggi anche nel commercio, 20 gennaio ore 15.30

La conoscenza del sé e la definizione dell’obiettivo professionale, 28 gennaio ore 10

Il curriculum vitae: come creare uno strumento di ricerca chiaro ed efficace, 4 febbraio ore 10

La borsa lavoro: come compilare il cv nella borsa lavoro, consultare gli annunci e inviare le candidature, 11 febbraio ore 10

Le tecniche di ricerca attiva del lavoro, 18 febbraio ore 10

La Web Reputation: identità online/offline, 25 febbraio ore 10

Il colloquio di lavoro: strategie per affrontare il processo di selezione, 4 marzo ore 10

CPI QUARTU SANT’ELENA aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it

Identità e ruolo dei Centri per l’Impiego chi siamo e cosa facciamo, 17 gennaio ore 10

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti on line ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 18 gennaio ore 10

Sai cosa firmi….i contratti di lavoro: la disciplina del rapporto di lavoro, dalla costituzione alla cessazione, 20 gennaio ore 10

Io sono, come mi presento a un colloquio di lavoro: Prepararsi alla selezione: atteggiamento vincente, suggerimenti e strategie, 21 gennaio ore 10

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti online ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 24 gennaio ore 10

Principali regole ed errori da evitare per un C.V. vincente, 25 gennaio ore 10

Cercare Lavorare online: il cambiamento è adesso- Suggerimenti, siti internet, strategie e modalità efficaci per la ricerca del lavoro, 26 gennaio ore 10

Il mondo del lavoro, oggi e domani- Mercato del lavoro e occupazione in Sardegna. Le nuove professioni. Le competenze delle nuove professioni di oggi e del futuro, 27 gennaio ore 10

Programma Garanzia Giovani: in cosa consiste, quali requisiti, come aderire, quali sono le misure previste dal programma, 31 gennaio ore 10