Arrestato un 31enne a Quartu per furto aggravato

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un mirato servizio, hanno rintracciato e proceduto all’arresto di un 31enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari, dovendo l’uomo espiare una pena residua di anni 2 (due), mesi 3 (tre) e gg 28 (ventotto) di reclusione in ordine a una condanna per furto aggravato, commesso nell’anno 2015 a Cagliari. Condotto in caserma per la notifica degli atti relativi l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.