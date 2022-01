Allarme zoonosi. Strage di animali per influenza aviaria e peste suina

È allarme zoonosi, cioè virus che si trasmettono dagli animali all’uomo, tra influenza aviaria, peste suina e covid (anche il covid infatti è una zoonosi). Questo a causa dello sfruttamento innaturale degli animali rinchiusi negli allevamenti e poi massacrati in massa nei mattatoi.

Come riportato nel sito del Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=30), le infezioni da influenza aviaria e altre zoonosi nell’uomo possono causare malattie, che vanno da una lieve infezione delle vie respiratorie superiori (febbre e tosse) a una rapida progressione fino a polmonite grave, sindrome da stress respiratorio acuto, shock e persino la morte.

Per cercare di arginare questi virus, si sta facendo una strage di animali tra polli, cinghiali e suini, uccidendo tutti gli esemplari nelle zone infette. Uno sterminio di massa di animali anche sani, un enorme danno ambientale, umano ed etico. In realtà, invece di cercare di arginare il problema con uccisioni di massa, la vera soluzione a tutti i virus e le pandemie sarebbe chiudere i mattatoi e smettere di massacrare creature e di distruggere in tal modo il pianeta stesso.

E i cittadini lo sanno! Ad oggi, in pochissimi giorni, più di 37.000 firme di liberi cittadini firmatari della petizione online: https://chng.it/Jr6sDXTs

La petizione aperta dalle associazioni animaliste per fermare il massacro annunciato di cinghiali e suini, in pochissimi giorni ha raccolto tantissime firme ed è stata inviata anche una richiesta di confronto alle Regioni Liguria e Piemonte e le associazioni animaliste ora sono in attesa di riscontro.

Nonostante le proteste e il boom di firme raccolte in neanche una settimana, nonostante sia palese a tutti l’assurdità e la crudeltà di questo massacro, gli animali sono ancora a rischio e da un giorno all’altro potrebbe iniziare la mattanza.

L’ intenzione è quella di uccidere tutti i suini e cinghiali allo stato brado o semibrado, prevedendo inoltre le stesse misure anche per gli animali detenuti in allevamenti familiari, ovvero allevati in piccole stalle.

Uno sterminio di massa che porterà alla morte non solo degli esemplari che hanno contratto il virus ma anche di quelli sani. Uno sterminio che per gli animali non ha mai fine… Per loro non c’è ancora un Giorno della Memoria.

Non sono riconosciuti come esseri senzienti, eppure lo sono! Non è riconosciuto e tutelato il loro diritto di vivere, la loro vita viene strappata via senza pietà e le loro sofferenze ignorate.

Per gli animali l’olocausto non è ancora finito. Ma ucciderli non risolverà il problema zoonosi, anzi lo aumenterà. Ucciderli non è la soluzione, ucciderli è il problema.

LE ASSOCIAZIONI DELLA PETIZIONE:

Accademia Kronos Modena

AIDAA Associazione Difesa

Animali ed Ambiente

AMA Associazione Musetti Allegri

Animal Aid Italia

Animalisti Genovesi

Animalisti Italiani

AnimaLiberAction

Animal Pride Difending Association Fvg

Animalisti Verona Onlus

AVI Associazione Vegani Internazionale

CADAPA Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente

Centro recupero ricci “La ninna”

Confconsumatori Varese

Enpa Parma

Fronte Animalista

Gaia Animali & Ambiente

Gruppo Salviamo i macachi di Parma

Guerrieri con la coda Protezione Animali e Ambiente

Horse Angels

Iene Vegane

International Animal Protection League

Irriducibili Liberazione Animale ODV

LEAL Lega Antivivisezionista

META Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente

Origine Animale

P.a.Li Protezione Animali Liguria

Parma Etica

Partito Animalista Italiano

Partito Animalista Europeo

RadioVeg.it

Rinascimento Sgarbi

Task Force Animalista

Vivi gli Animali Onlus

World Animals love