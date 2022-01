Al via i saldi invernali: ogni sardo spenderà circa 90 euro

Scatta ufficialmente la stagione dei saldi invernali. Dopo Sicilia e Basilicata che sono partite ieri, domenica 2 gennaio, e Valle D’Aosta, oggi, lunedì 3, giovedì 5 sarà il turno della Sardegna e delle altre regioni d’Italia. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio si tratta di un giro d’affari nell’Isola di 55,9 milioni, nel sud Sardegna 29,6. Lo shopping interesserà 155mila famiglie del Sud Sardegna e il 65,1 per cento acquisterà con i saldi spendendo 87 euro a persona (il numero di componenti per famiglia nell’Isola è di 2,2).

“Si partirà con gli sconti dal 30 al 70 per cento”, spiega il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura, “i saldi rappresentano ancora una boccata d’ossigeno per il comparto del commercio, soprattutto se si considera che lo scorso anno in questo periodo si dovevano rispettare regole molto stringenti con la pandemia in corso e la vaccinazione appena iniziata, oggi l’emergenza sanitaria non è ancora un brutto ricordo, ma viviamo con regole meno restrittive e una campagna vaccinale ben avviata. Le chiusure imposte dal Governo hanno messo in ginocchio tantissime attività, ma hanno anche dato una spinta a tanti per affacciarsi nel mondo digitale mantenendo il tradizionale negozio”.

Le regole per il corretto acquisto degli articoli in saldo