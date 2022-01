Al Convitto nazionale “Canopoleno” nasce il Liceo classico quadriennale

Il Miur ha dato il via libera ai licei quadriennali e in tutta Italia gli studenti avranno l’opportunità di poter concludere il loro percorso liceale con un anno in anticipo potendo accedere più velocemente all’Università e al mondo del lavoro.

La sperimentazione è stata concessa per il prossimo anno scolastico –2022/2023- e coinvolgerà a Sassari il liceo classico tradizionale del Convitto nazionale Canopoleno, le cui iscrizioni scadranno il prossimo 28 gennaio.

“La nostra scuola, che vanta una tradizione nel panorama della formazione della Sardegna sin dal 1611, ha partecipato al bando nazionale con un progetto che ha convinto per la sua bontà – è il commento del rettore Stefano Manca- poiché propone un curricolo saldo, perché tradizionale, coniugando pratiche di insegnamento innovative e flessibilità organizzativa. Per una nuova proposta formativa comunque ricca di contenuti.”

Il diploma avrà lo stesso valore di quello conseguito nei consueti cinque anni e il corso di studi garantisce l’insegnamento di tutte le discipline proponendosi di diversificare l’offerta formativa attraverso piattaforme di e-learning e didattiche innovative. La curvatura filosofica prevista dal nuovo curricolo, con la disciplina spesso accostata alla matematica così da fornire le basi della logica, darà una preparazione utile ad affrontare i corsi di accesso a facoltà a numero chiuso, come Medicina e Veterinaria; l’approfondimento della Storia dell’Arte concorrerà ad una formazione più ampia, trasversale e completa.

La sperimentazione quadriennale dell’istituto di via Luna e Sole è destinata a diventare una risorsa insostituibile per la nostra città, dando a chi ne usufruirà non solo competenze forti e spendibili in ogni contesto, e sarà in grado di valorizzare una risorsa di assoluta importanza, il tempo, mantenendo comunque elevati standard formativi. Maggiori informazioni su www.convittocanopoleno.edu.it o presso la segreteria dell’istituto allo 079293287.