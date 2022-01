AIRC | Le Arance della Salute

AIRC RILANCIA LA SFIDA AL CANCRO CON OLTRE 136 MILIONI DI EURO PER 5 MILA RICERCATORI.

Fondazione AIRC, anche nella complessità del periodo pandemico, mantiene il proprio impegno con la comunità scientifica oncologica, sostenendo 741 progetti di ricerca, 93 borse di studio e 22 programmi speciali, per rendere il cancro sempre più curabile.

Fondazione AIRC investe 136 milioni 645 mila euro nel 2022 per sostenere oltre 5.000 ricercatori determinati a trovare le migliori soluzioni per la prevenzione del cancro, la diagnosi precoce e la cura di tutti i pazienti. Un forte impegno che si traduce nel sostegno a 741 progetti di ricerca, 93 borse di studio, 22 programmi speciali e a IFOM, centro di eccellenza internazionale nel campo dell’oncologia molecolare.

Un investimento notevole nonostante le difficoltà affrontate dalle charity di tutto il mondo a causa della pandemia. AIRC ha potuto mantenere e accrescere il proprio impegno con i ricercatori grazie alla costante fiducia di 4,5 milioni di sostenitori e al contributo di 20 mila volontari.

Fondazione AIRC si conferma il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia con una squadra di oltre 5 mila ricercatori, il 62% donne e il 55% con meno di 40 anni, la cui attività si svolge prevalentemente in strutture pubbliche – laboratori di università, ospedali e istituzioni scientifiche – con un beneficio tangibile per i sistemi della ricerca e della sanità del Paese.

Il cancro resta un‘emergenza a livello mondiale, scienziati e medici non possono più permettersi rallentamenti: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie.

Per garantire il supporto continuo al lavoro dei ricercatori, AIRC fa ripartire la raccolta fondi con Le Arance della Salute in programma il 29 gennaio. I volontari dei Comitati Regionali saranno nelle piazze per distribuire le reticelle di arance, il miele e la marmellata. Tutte le informazioni sulle piazze sono disponibili su airc.it

GLI INVESTIMENTI DI AIRC IN SARDEGNA

Sardegna | sono stati deliberati 412.000 euro per il sostegno di 3 progetti di ricerca.

All’Università di Sassari con Professor Mario Sechi, che si occupa di tumore del pancreas.

All’Università di Cagliari con Professor Amedeo Columbano, attivo nel campo del carcinoma epatico.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori – 62% donne e 55% ‘under 40’ – le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In 55 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e settecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2022). Informazioni e approfondimenti su airc.it