Air Italy: Mura (Pd) “occuparsi tutti assieme dei lavoratori”

La presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), in merito alle ultime prese di posizione sulla crisi Air Italy.

“La situazione può essere ancora raddrizzata se ciascuno fa ciò che deve secondo le proprie competenze, impegnandosi in modo costruttivo. Se ognuno avesse fatto la propria parte come ha fatto il ministro Orlando non saremmo a questo punto, dato che ciascun dicastero ha precise competenze.

Il caso parallelo di Alitalia aiuta a capire. Ma ora non c’è più nulla da dire, solo da agire e occuparsi tutti assieme del futuro dei lavoratori di Air Italy” – conclude Mura.