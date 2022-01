A Somma Vesuviana ben 5 milioni di euro per la Rigenerazione Urbana

Salvatore Di Sarno: “Fondi con i quali riqualificheremo il Centro Storico, l’Area Mercatale e completeremo la scuola di Via Trentola che finalmente aprirà”.

“Somma Vesuviana è destinataria di 5.000.000,00 di euro per la Rigenerazione Urbana. Abbiamo ottenuto ben 2.300.00,00 euro per la riqualificazione del Centro Storico ed interverremo sull’area di collegamento all’antico Borgo. Dunque miglioreremo la parte antica della città riqualificandola. Ed ancora ben 1.500.000,00 euro saranno per la riconfigurazione funzionale dell’Area Mercatale di Somma Vesuviana di Via San Sossio.

Ma non è finita. Ci sono stati riconosciuti fondi anche per il completamento della scuola di Via Trentola in località Rione Trieste con un finanziamento di ben 1.200.000,00 euro. Questi fondi riguardanti la Rigenerazione Urbana sono molto importanti e non tutti i comuni sono destinatari di questi fondi.

advertisement

Grazie a questi 5.000.000,00 di euro interverremo sulla riqualificazione urbana di aree importanti, sulla manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche, sul miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali.

Dunque siamo la prima Amministrazione Comunale ad avere finanziamenti per la riqualificazione urbana del Centro Storico del paese. Ricordo che qualche mese fa è stato riconosciuto il finanziamento di circa 2 milioni di euro anche per le opere di messa in sicurezza del Borgo Antico. Dunque siamo determinati nel dare vita ad interventi radicali in grado di tutelare nel migliore dei modi il Borgo del Casamale. I fondi della Rigenerazione Urbana dovranno essere spesi entro il 2023″.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.