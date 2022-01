A Buggerru vanno in gara i giovani assi del surf: la finale del campionato italiano si svolgerà lunedì 17 e martedì 18 gennaio

Semaforo verde per il Buggerru Surf Trophy. Il mare garantirà lo spettacolo con onde da uno a due metri

BUGGERRU, 15 GENNAIO 2022 – Si alza il sipario per il Buggerru Surf Trophy, atto finale

del campionato italiano di surf juniores Surfing Fisw 2021. Lunedì 17 e martedì 18 oltre novanta atleti, provenienti da tutta Italia, si ritroveranno sulla spiaggia dell’antica città mineraria della Sardegna per disputare la gara più attesa della stagione. In palio, oltre ai podi del contest, anche le ambitissime corone nazionali.

Il maestrale sardo non ha deluso le aspettative ed è ben visibile all’orizzonte delle mappe

meteorologiche. Dopo l’allerta di gara lanciato ieri, venerdì 14 gennaio, e dopo una lunga attesa dovuta allo slittamento temporale del tour italiano, il Buggerru Surf Trophy è pronto ad entrare nel vivo. La terza tappa del campionato federale juniores rappresenta l’ultimo e più importante step della stagione agonistica. Tanti i titoli in gara, a partire da quelli di categoria. Lunedì 17 e martedì 18 gennaio i giovani assi del surf si contenderanno le medaglie tricolore dell’under 12, under 14 under 16 e under 18.

Con il surf che avanza come sport ufficiale, ormai confermato come disciplina olimpica anche per Parigi 2024, le classifiche nazionali prendono un significato ancora più importante. Ecco perché in Sardegna non mancheranno le migliori promesse azzurre. Come se non bastasse, c’è il blasone di Buggerru. Questo paese, incastonato nel cuore bello e poetico della costa sud-ovest della Sardegna, poco più di mille abitanti, è storicamente un solido banco di prova per i surfisti. Più volte tappa nazionale, grazie alle sue onde decise e numerosi spot è stata scelta in passato anche come sede di un campionato europeo. Ora, con l’impegno del Buggerru Surf Club e il prezioso patrocinio del Comune, è da tre anni orgogliosamente tappa finale del campionato nazionale.

«Il semaforo è ufficialmente verde e gli atleti entreranno in acqua lunedì e martedì della prossima settimana – spiega il presidente del surf club e contest director Simone Esposito – ci aspettiamo una gara divertente, all’insegna dell’agonismo e del rispetto. Lo spettacolo sarà assicurato dalla mareggiata: il mare arriverà nella mattinata di lunedì e crescerà progressivamente. Secondo gli ultimi aggiornamenti ci saranno onde da uno a due metri, con vento debole o quasi assente nella giornata di martedì».

LA GARA. Il programma di gara, anche in virtù dell’ultimo aggiornamento delle previsioni, sarà stilato soltanto la mattina del lunedì in funzione delle condizioni del mare. Questo permetterà alle categorie più piccole di poter competere in sicurezza e a quelle dei più grandi di godere di onde adatte al peso e all’esperienza. Il meeting atleti è previsto alle ore 8.30 di lunedì, per una possibile prima heat in acqua alle ore 9.00.

Per essere ammessi al tabellone occorre essere in regola con il tesseramento 2022. Il check in potrà essere fatto domenica 16 gennaio dalle ore 17 alle 21 presso i locali siti in via Roma 133, o il lunedì dalle ore 7 alle 8, direttamente sul campo gara. In caso di comprovata necessità si potrà eseguire il check in anche per via telematica, inviando un messaggio al numero 340 949 36 33. In quest’ultimo caso farà fede l’orario di invio del messaggio.

Il regolamento e il bando del Buggerru Surf Trophy sono consultabili sul sito della federazione Surfing Fisw all’indirizzo SurfingFisw.com.

Per informazioni e prenotazioni degli alloggi è invece possibile contattare il team di Buggerru Green Tourism al numero di telefono 347 129 4855.

Il Buggerru Surf Trophy è supportato da Pitagora Costruzioni; Soul Wave; GP Immobiliare; Mytho; Il Punto Magico; We For, Nespresso; Visit Sulcis e numerosi local sponsor.

Per informazioni sulla manifestazione e sulle attività del Club si può scrivere a

buggerrusurftrophy2021@gmail.com o telefonare al numero 340 94 93 633.