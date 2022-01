“Destinazione Sorso 2022 – Nuovi strumenti turistici per conoscere il territorio”

Destinazione Sorso: Sabato, 29 gennaio, alle ore 10:30, al Palazzo Baronale, avrà luogo la presentazione di “Destinazione Sorso 2022 –

Nuovi strumenti turistici per conoscere il territorio” con tutte le iniziative dell’Amministrazione comunale-Assessorato al Turismo e alle Attività produttive, realizzate per la promozione e valorizzazione del territorio e gli strumenti al servizio degli operatori economici del settore turistico-ricettivo.

Sorso e il suo territorio raccontati con diverse modalità, attraverso gli strumenti e le tecnologie del web o con i più classici supporti cartacei, per parole e per immagini: storia, tradizioni, produzioni e tanto altro, temi che guardano al passato ma declinati al presente e proiettati verso il futuro.

A presentare le iniziative saranno il sindaco Fabrizio Demelas e l’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Marco Greco, che illustreranno tutte le iniziative che saranno strumento di promozione per la stagione 2022 e per gli anni a venire.



A partite da Visitsorso.com, il sito turistico del Comune di Sorso che sarà varato online proprio proprio in occasione della presentazione;

“Sorso e il suo territorio”, una guida del territorio con una sezione interamente dedicata alle ricette dei piatti tipici;

“Sorso un territorio da gustare – prodotti De.Co. e della tradizione”: un viaggio di 40 pagine nei sapori attraverso le suggestive immagini delle Denominazioni Comunali e dei suoi prodotti della tradizione.

Tra i progetti turistici già attivi, lanciati nella stagione estiva 2021, l’Infopoint turistico del Comune di Sorso, operativo dallo scorso agosto al Palazzo Baronale, e Sorso 360-La Città digitale-Infopoint virtuale del Comune di Sorso, applicazione per smartphone, browser e realtà aumentata, per visitare la città accompagnati da un’audioguida in tre lingue e da immagini sferiche.