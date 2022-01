3 giorni di eventi per i Parchi e le Aree marine protette di Puglia

III FESTA DEI PARCHI E AREE MARINE PROTETTE DI PUGLIA – HOTEL BELLAVISTA CLUB CAROLI HOTELS – 13/15 GENNAIO 2022

Dal 13 al 15 gennaio l’Hotel Bellavista Club Caroli Hotels di Gallipoli ospiterà la terza edizione della Festa dei Parchi e Aree Marine Protette di Puglia. L’ evento, nel corso del quale si susseguiranno incontri e dibattiti con enti e associazioni, nasce con la volontà di diffondere la cultura delle aree naturalistiche, promuovere verso un pubblico ben delineato come avviene la loro corretta fruibilità attraverso le best practices e riuscire a farle sentire più vicine ed accessibili, contrariamente all’immaginario comune che troppo stesso le colloca e le considera realtà distanti e difficili da vivere in modo adeguato.

Raccontare l’opera degli Enti di tutela del territorio e delle Associazioni, così come avverrà nel corso della Festa dei Parchi e delle Aree Marine Protette, significa dare voce ai protagonisti. Mettere in contatto i giovani e gli appassionati consente di accelerare il processo di sensibilizzazione necessario alla corretta conservazione del patrimonio naturalistico.

Gli obbiettivi dell’iniziativa

L’evento si prefigge, quindi, lo scopo di aumentare la consapevolezza dei valori del territorio, di spiegare che esiste una strada per la fruibilità sostenibile di questi luoghi, dell’importanza della biodiversità immaginando una coesistenza tra i diversi attori.

Tra gli obiettivi ci si pone quelli di promuovere le aree protette quali grandi attrattori turistici conservando il rispetto per il patrimonio naturalistico e le diverse aree tutelate verso un pubblico in età scolare e secondaria insinuando nei giovani la consapevolezza del patrimonio naturale presente nel proprio territorio; sensibilizzare i cittadini sui temi dei vari gradi di tutela del patrimonio naturalistico; proporre diverse tipologie di soggiorno sostenibile creando diversi itinerari di esplorazione dei beni naturalistici; creare un luogo d’incontro per le diverse associazioni dove scambiare le varie opinioni e generare sinergie sul tema comune della tutela del patrimonio naturale; istituire un luogo deputato alla presentazione di innovazioni tecnologiche da poter integrare nelle procedure di salvaguardia degli ambienti protetti.

Programma

GIOVEDì 13

– ore 10.00 Dottor Aldo Mastellone, Responsabile Comunicazioni Corporate e Affari Istituzionali Ferrarelle Spa

– ore 11.00 Prof. Giuseppe Piccioli – settore scientifico disciplinare UNISALENTO

Professore Associato di geografia presso l’Università del Salento, nel Dipartimento di Società, Storia e Studi sull’Uomo. Dal dicembre 2013 è il Responsabile Scientifico del Laboratorio di Fotografia Subacquea e Monitoraggio dei sistemi Costieri dell’Università.

– ore 12.00 Prof. Nicolò Carnimeo, delegato regionale del WWF Italia per la Puglia- docente universitario presso Università degli studi di Bari e scrittore – Prof. Vittorio De Vitis, Presidente WWF Salento- docente universitario presso Università del Salento e scrittore.

VENERDì 14

– ore 9.15 Dott. Matteo Ricci – SINDACO PESARO

La Bicipolitana di Pesaro – Una città tutta da scoprire tra arti e mestieri

– ore 10.00. Dott. Stafno Casu e Dott. Lorenzo Barone – CASTALIA CONSORZIO STABILE

Castalia opera da 30 anni in Italia e all’ estero nel campo delle attività marittime e salvaguardia del mare: antinquinamento, bonifiche ambientali di acque, fondali e litorali, recupero di rifiuti tossici e nocivi dal fondo marino, indagini sottomarine e monitoraggio ambientale, educazione e sensibilizzazione ambientale, tutela della flora e fauna marina, ricerca e sviluppo nuove tecnologie e sistemi antinquinamento.

– ore 11.00. Dott. Fabio Ippolito DIRETTORE ORTO BOTANICO LECCE

La Fondazione ha come finalità la gestione dell’Orto Botanico Universitario, nonché lo svolgimento di attività e turismo culturali, sociali, didattiche, di studio, di ricerca ed educative, in campo ambientale e di tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale.

SABATO 15

– ore 09.00 Brunella Fili (regista) di SEA SISTERS

OffiCinema DOC Srls è una giovane casa di produzione cinematografica basata in Puglia, nata nell’estate del 2013 grazie alla vittoria del bando della Regione Puglia “Principi Attivi 2012 – Giovani idee per una Puglia migliore”.

SEA SISTERS “Attraversando due culture diverse, ma più simili di quanto possiamo immaginare, racconteremo due diverse reazioni alle discriminazioni di genere che le “sorelle del mare” devono affrontare, cercando di realizzare le loro ambizioni” B.Fili

– ore 10.00 Dott.ssa Elvira Antonucci – BIOLOGA MARINA

Biologa marina – Università degli Studi di Napoli Federico II

Master in Course in Biology and Ecology of the Marine Environment and Sustainable Use of Marine Resources

– ore 11.00 Dot. Gianfilippo Mignogna – SINDACO BICCARI

Bed and Tree: il progetto pugliese che fa dormire sugli alberi, tra le foglie e sotto le stelle.nella splendida cornice del Parco Avventura, sui Monti Dauni