Villanovaforru: interrogazione parlamentare contro la speculazione energetica

A seguito della protesta del Consiglio Comunale di Villanovaforru, che ha dato anche mandato al Sindaco per tutelare gli interessi di tutti i cittadini di Villanovaforru, contro la speculazione energetica, e a seguito anche dei numerosi interventi e articoli recentemente apparsi sulla stampa locale sarda, l’On.le Mara Lapia, deputata sarda, ha presentato una interrogazione parlamentare.

L’interrogazione è rivolta al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e al Ministro della Cultura Dario Franceschini, sul rischio che la Sardegna diventi oggetto di speculazione, veda deturpato il proprio paesaggio per produrre energia, mentre le amministrazioni locali non vengono coinvolte nelle scelte, ed in particolare

…” quali iniziative il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di tutelare la comunità di Villanovaforru e la sua vocazione ambientale, storico-culturale e turistica, e garantire il rispetto della succitata Convenzione“.