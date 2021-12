Una Barbagia di Sport: Ultimi giorni per grappling e brazilian jiu-jitsu

Trofeo Power dedicato alla pesistica, c’è tempo infatti fino al 5 dicembre per iscriversi al Nuoro Tournament: No-Gi e al The Calling, due degli appuntamenti della prima edizione di “Una Barbagia di Sport”, la manifestazione sportiva organizzata dall’A.s.d Isola dello Sport – con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Nuoro – in programma a Nuoro il 10, 11 e dicembre 2021. Buone notizie per tutti gli appassionati di grappling e brazilian jiu-jitsu. Esauriti i posti per ildedicato alla pesistica,ale al, due degli appuntamenti della prima edizione di “Una Barbagia di Sport”, la manifestazione sportiva organizzata dall’A.s.d Isola dello Sport –– in programma a Nuoro il 10, 11 e dicembre 2021.

Il Nuoro tournament: No-Gi è una competizione sportiva di grappling, ramo del brazilian jiu-jitsu che prevede lotte senza kimono, No-Gi appunto. È diviso in due classi di esperienza: classe B e classe A, distinte per peso degli atleti. Alla sua terza edizione, in precedenza ha sempre coinvolto un elevato numero di partecipanti (tra i 100 e i 120 iscritti) con atleti provenienti da tutta la regione e di tutte le età.

I Maestri

Il The Calling, alla sua seconda edizione, è un camp di seminari sul brazilian jiu-jitsu per agonisti e amatori tenuto da tre ospiti di rilievo nel panorama del brazilian jiu-jitsu regionale e nazionale:

Luca Anacoreta – Romano, classe 1989, inizia a praticare BJJ all’età di 10 anni. Cintura nera 2° grado, è uno dei primi lottatori italiani ad aver raggiunto i massimi livelli in questo sport e uno degli atleti italiani più rappresentativi nel circuito internazionale, dove ha conquistato ben 12 titoli europei Open, Gi e No-Gi e numerosi podi. Oltre all’attività agonistica, insegna nella sua palestra di Roma, l’Aeterna Jiu Jitsu.

Simone Franceschini – Detto “Grigno”, come Anacoreta – con cui ha condiviso per anni il tatami – è nato a Roma nel 1989. Anche lui cintura nera, inizia a praticare BJJ durante l’adolescenza fino a diventare campione del mondo di Grappling nel 2013 in Canada e a fare del BJJ la sua professione, aprendo la sua accademia a Roma, la Peak29.

Daniele Pisu – Psicoterapeuta e professore di BJJ a Cagliari. Tra i fondatori della Riot Academy, con la sua esperienza decennale rappresenta una figura di riferimento in Sardegna sotto il profilo tecnico e professionale. Nel 2020 ha conquistato la medaglia d’argento all’Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro nella categoria Gi Master 2 Black 77 Kg.

Info

Per info e iscrizioni a “The Calling”:

Matteo: 3454388566

Luna: 3200233600

Per info e iscrizioni a “Nuoro Tournament: NO-GI”

mail: nuorotournament@gmail.com

Matteo: 3454388566

Luna: 3200233600

Le Discipline

Il Brazilian Jiu-Jitsu è un’arte marziale e stile di lotta focalizzato sulla lotta a terra e finalizzato alla sottomissione dell’avversario attraverso l’utilizzo di tecniche come leve articolari, prese e strangolamenti.

Il Grappling è invece un ramo del brazilian jiu-jitsu che prevede lotte senza kimono (No-Gi appunto), in cui gli atleti indossano dei pantaloncini corti ed una maglietta aderente chiamata rash guard. Nasce dall’unione di lotta libera, che si svolge per la maggior parte del tempo in piedi, e le discipline specializzate nella lotta a terra (brazilian jiu-jitsu No-Gi, luta livre brasiliana e catch wrestling). Per questo, tra gli sport di combattimento, il grappling viene considerato il più efficace negli incontri di Mixed Martial Arts (MMA). Per la sua particolarità di insegnare a difendersi contro aggressori più pesanti e più forti e a neutralizzare l’avversario senza ferirlo, è oggi impiegato in molti paesi anche per l’addestramento delle forze militari e di polizia.

In Italia, il Brazilian jiu-jitsu e il Grappling sono gestiti dalla Federazione Italiana Grappling Mixed Martial Arts (FIGMMA), che ad oggi conta circa 240 società affiliate e quasi 8 mila tesserati.

Il Powerlifting è una disciplina sportiva in cui l’atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Solo di recente il Powerlifting si è diversificato dalla pesistica, che si concentra invece sui due movimenti olimpici (strappo e slancio), e i due sport sono ormai distinti.

Il Trofeo Power, alla sua nona edizione, è una competizione sportiva di powerlifting a squadre rivolta ad agonisti e amatori che si affrontano in una serie di prove di pesistica: panca piana, stacchi, squat, military press, tiro alla fune e altre ancora. L’obiettivo, come nella tradizione della Power Gym di Rudy Agus – campione mondiale ed europeo di powerlifting che ha organizzato il primo trofeo nel 2013 – è quello di coinvolgere soprattutto gli amatori e chi non si è mai avvicinato a una gara ufficiale, utilizzando il sistema a squadre per offrire un più facile approccio e senza le connotazioni tipiche di una competizione di pesistica.