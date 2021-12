Una Barbagia di Sport; il successo della prima edizione

Tre giorni di competizione, divertimento e passione alla scoperta delle tipicità e delle bellezze del territorio con oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sardegna e una cornice di pubblico che ha fatto registrare centinaia di presenze durante il weekend. Sono questi i numeri della prima edizione di “Una Barbagia di Sport”, la manifestazione sportiva rivolta a tutti gli appassionati di brazilian jiu-jitsu, grappling e powerlifting che si è svolta a Nuoro lo scorso fine settimana con tre diversi appuntamenti dedicati alle singole discipline.

Un successo che trova conferma nella soddisfazione degli organizzatori. Così Matteo Brodu, fondatore dell’a.s.d Isola dello Sport:

«Siamo soddisfatti e orgogliosi dell’andamento della manifestazione, in particolare del feedback ricevuto dai partecipanti e dell’apprezzamento del pubblico per le discipline coinvolte, ricevendo i complimenti per come siano state belle da vedere dal vivo e per aver coinvolto anche ragazzi diversamente abili. Lo sport unisce e siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a collegare i punti che intercorrono tra sport, convivialità e turismo in un periodo in cui la Sardegna, e soprattutto l’entroterra, vedono un netto calo di presenze in questo periodo».