Trasporti: ANMIC e CTM prorogano abbonamenti invalidi fino al 31 gennaio 2022

Accordo tra ANMIC e Regione Sardegna per la nuova procedura telematica e tra ANMIC e CTM per agevolare il rinnovo dei titoli di viaggio anche senza appuntamento.

L’ANMIC fornirà un’assistenza gratuita.

La Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito che i rinnovi e le nuove richieste di agevolazioni tariffarie per il 2022 a favore degli invalidi si possono presentare esclusivamente con la procedura digitale all’interno dello Sportello Unico dei Servizi – SUS, che sarà attiva solo a partire dal 4 gennaio.

I titoli di viaggio agevolati annuali 2021 sono prorogati fino al 31/01/2022 per chi è in attesa di rinnovo. Gli utenti che utilizzeranno il titolo di viaggio prorogato senza poi rinnovare l’abbonamento, dovranno rimborsare al CTM il costo dell’abbonamento mensile di cui hanno usufruito.

L’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), in virtù di un protocollo di intesa stipulato con l’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, fornirà gratuitamente il supporto e l’assistenza necessari alla presentazione delle richieste con la nuova procedura digitale a tutti coloro ne faranno richiesta.

A partire dal 4 Gennaio 2022, gli aventi diritto potranno contattare l’ANMIC al numero 070653865 per prenotare l’appuntamento, oppure, dal 10 gennaio, presentarsi direttamente allo sportello in Via Caprera 14/A dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

Per poter presentare la richiesta per l’agevolazione tariffaria è indispensabile portare:

certificazione ISEE 2022

documento di identità in corso di validità

copia del verbale della commissione medica o sentenza del tribunale attestante il grado di invalidità

CHI HA DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

Ai sensi dell’art. 26 L.R. 21/2005, delle Deliberazioni di giunta regionale n. 67/5 del 16 dicembre 2016 e n. 47/3 del 26.11.2019 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna, che rientrino in una delle seguenti tipologie:

invalidità dal 50% al 79% e reddito ISEE fino a €18.000 – 10% del ticket

invalidità dall’80% al 100% e reddito ISEE fino a € 25.500 – 5% del ticket

minori con indennità di frequenza o accompagnamento e reddito ISEE fino a € 25.500 – 5% del ticket

Ulteriori info su www.ctmcagliari.it

Numero verde CTM attivo tutti giorni dalle 8.30 alle 18.30 800078870

Numero ANMIC 070 653865 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle 15 alle 18.