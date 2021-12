Tennistavolo Sassari: A2 maschile pareggia a Pescara – C maschile batte Roma

Parte forte, poi finisce sotto e alla fine pareggia. Nell’ultimo turno d’andata della A2 maschile il Tennistavolo Sassari ottiene il quarto pareggio: 3-3 contro il Pescara che così resta appaiato alla formazione allenata da Mario Santona.

La squadra sassarese ha iniziato vincendo i primi due confronti: Marco Poma ha dovuto faticare contro Mattia Galdieri, perché dopo il 2-0 si è fatto raggiungere e nel quinto e decisivo set l’atleta cagliaritano si è imposto 12-10. Vittoria più netta ma solo ne risultato di Adrian Morato su Arcangel Gianmarino, perché dietro il 3-0 c’è un match combattutissimo vinto quasi sempre col minimo scarto.

Dopo di che il Pescara ha vinto tre duelli consecutivi: Maurizio Massarelli ha sconfitto sia Ganiya Ashimiyu sia Marco Poma, mentre Mattia Galdieri ha prevalso su Adrian Morato.

Nel sesto e decisivo confronto riscatto di Ashimiyu che ha battuto 3-0 Arcangel Gianmarino.

Le altre squadre

Nella B femminile girone G il Tennistavolo Sassari era impegnata nel concentramento di Cesenatico. All’ultimo momento ha saltato la trasferta la russa naturalizzata Stanislava Burenina, rientrata in patria per motivi personali. Sarà a disposizione nuovamente dopo le Feste. E così in campo sono scese oltre alla giovanissima Laura Pinna e Martina Bonomo anche Elena Musio. Il derby contro la Muraverese rosa si è concluso 4-2 per la formazione del Capo di Sotto.

Dell’enfant prodige Laura Pinna (classe 2009) e di Laura Musio i due punti conquistati dalle sassaresi, grazie ai successi su Eva e Mattana.

Da segnalare anche l’ottima prova di Martina Bonomo, classe 2005, che ha perso soltanto al quinto set contro la forte russa Elena Rozanova.

Niente da fare invece contro il Bernini Livorno, che ha vinto 4-0, concedendo appena un set al Tennistavolo Sassari.

Ha sfruttato appieno il turno casalingo in C maschile il Tennistavolo Sassari che ha sconfitto 5-0 la AS Roma, vicecapolista del girone O che fino a domenica aveva 4 successi e una sola sconfitta. Doppietta di Alberto Ganau e Luca Pinna, più vittoria del presidente-giocatore Marcello Cilloco.