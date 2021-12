Tennistavolo Sassari: A2 maschile ospita Pescara, B femminile contro Livorno e Muraverese

Cerca di rialzare subito la testa la squadra sassarese dopo la sconfitta con la Marcozzi nel derby sardo della A2 maschile.

Sabato alle 16.30 arriva l’Antoniana Pescara (Palestra scuola Media n°2) per l’ultimo turno del girone d’andata.

Il Tennistavolo Sassari occupa la quinta posizione in classifica insieme proprio agli abruzzesi, è quindi un vero e proprio spareggio.

L’Antoniana Pescara ha iniziato la stagione superando 4-0 la Stella del Sud Napoli, poi ha fatto il colpaccio a Enna contro l’Ausonia per 4-2, quindi la doppia sconfitta interna per mano del Torre del Greco e della Marcozzi Cagliari, il pareggio per 3-3 a Prato. Infine nell’ultimo turno la formazione abruzzese è stata superata in casa dall’Ennio Cristofaro di casamassima per 4-2.

L’Antonia Pescara è formata da Maurizio Massarelli, Arcangel Gianmarino e Mattia Galdieri.

Le altre squadre

Nella B femminile girone G il Tennistavolo Sassari è impegnato nel concentramento di Cesenatico alla ricerca di punti salvezza. La squadra formata dalla russa naturalizzata Stanislava Burenina, dalla giovanissima Laura Pinna e da Martina Bonomo affronta alle 11 la Bernini Livorno, terza forza del girone con due vittorie e due sconfitte, e alle 14 la Muraverese Rosa che ha 2 punti in più frutto di altrettanti pareggi.

All’andata il derby con la Muraverese Rosa è finito 3-3.

Gioca invece in casa la C maschile che domenica alle 10 ospita la AS Roma, vicecapolista del girone O con 4 successi e una sola sconfitta, subita nel confronto con la G. Castello farmacia Sant’Anna.