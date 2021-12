Tennistavolo: Marcozzi è in terza posizione nella classifica di A1 maschile

Non ha invece molte chance la A2 femminile in trasferta a Carrara che avverte la mancanza della cinese Wei Jian, chiamata in extremis a salvare la prima squadra. Conciauro sigla l’unico punto per le ragazze del Quattro Mori su Bellatalla ma le straniere carraresi Wang Yajing e Truksova non lasciano scampo al trio Conciauro – Lavrukhina – Pauliuc.

La sconfitta è netta ma il campionato è ancora tutto da giocare con la squadra sarda prima a pari merito insieme a Carrara e Prato.