Tempio Pausania. Al Teatro del Carmine serata memorabile con il tenore Francesco Demuro

Accademia Musicale Bernardo De Muro: standing ovation per Francesco Demuro al Teatro del Carmine di Tempio Pausania

Una serata memorabile, vissuta intensamente dal pubblico che ha accolto con applausi e standing ovation il tenore Francesco Demuro.

Ogni ordine del Teatro del Carmine è stato occupato dal pubblico giunto per seguire l’eccezionale e prestigioso concerto di Francesco Demuro in occasione dei festeggiamenti per il 140° Anniversario della nascita del Tenore Tempiese Bernardo De Muro.

advertisement

Il repertorio messo in scena ha reso onore alle qualità canore del tenore, vera star internazionale della lirica. Un crescendo di emozioni che sul palco del Teatro del Carmine hanno preso il via con “Mattinata” scritta e musicata da Leoncavallo nel 1904 e resa famosa da Caruso , per poi incontrare la Lucia di Lammermoor e le trionfali arie di Traviata, Turandot e Rigoletto, passando per il Faust di Gounod, cantato rigorosamente in francese. A tenere il filo del discorso è stato Giuliano Marongiu, che muovendosi fra musica , arte e istituzioni, ha permesso al pubblico di cogliere tutte le mille sfaccettature del recital dedicato a De Muro.

Il Sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel recuperare la memoria storica della città attraverso i suoi figli Gabriel e De Muro per valorizzare il territorio dal quale le due eccellenze sono partite. Per l’assessore regionale alla cultura Andrea Biancareddu l’impegno della regione è totale e punta alla valorizzazione della cultura attraverso tutte le sue forme, dall’archeologia alla storia, alla musica e alla letteratura. Il Palco centrale della galleria del Teatro del Carmine ha ospitato tutte le autorità politiche e militari, oltre che i rappresentanti della giunta comunale, significativa la presenza della Prefetta di Sassari Paola Dessi per la prima volta a Tempio dalla sua nomina.

Le due vite di Francesco Demuro

La serata ha raccontato anche le “due vite” di Francesco Demuro. Una vita, ormai lontana, legata ai suoi esordi da bambino prodigio, innamorato del canto a chitarra .

” Il mio primo palcoscenico sono state le casse di birra capovolte poste all’interno del bar di mia madre,” ha raccontato ” oggi calco i teatri più importanti del mondo ma quelle casse di birra non le dimentic!“.

Una vita fatta di incontri che con il tempo sono stati artefici della svolta professionale . ” Il Maestro Muti mi fece cantare in sardo e alla fine disse agli altri della compagnia : Sentite come respira!” La sua prima vita si è materializzata quando sul palco è apparso Pietro Nieddu che con la chitarra lo ha accompagnato per l’esecuzione di due cavalli di battaglia : la Timpiesina e Disispirata.

Un gesto particolarmente generoso ha segnato la conclusione della performance dell’acclamato tenore. Francesco Demuro ha donato alla città di Tempio Pausania due costumi di scena di Giovanni Manurita ( Giovanni Manurrita), altro nome illustre della storia culturale cittadina ” Dono a Tempio gli abiti di scena di Manurita perché questa è la sua città !” ha detto.

Applausi a scena aperta anche per il pianista Andrea Certa che ha accompagnato Francesco Demuro condividendo con lui il palco e il successo della serata.

L’Accademia Bernardo De Muro

L’accademia Bernardo De Muro, con la direzione artistica di Fabrizio Ruggero, ha messo a segno un successo popolare e artistico, destinato al ricordo. La presidente Sara Russo, eccellente organizzatrice degli eventi per la celebrazione del 140° anniversario dei due grandi Gavino Gabriel e Bernardo De Muro, grazie alle scelte del direttore artistico, ha saputo riunire personalità eccellenti del panorama culturale e musicale nazionale anche per la pubblicazione del libro “Le carte della Memoria. Vita e Arte di Bernardo De Muro” .

Un lavoro certosino di vera ricerca curato dal musicologo Prof. Francesco Zimei, e dal M° Vincenzo De Vivo. La prefazione del volume è stata redatta dal prof. Giovanni Maria Fara, presidente dell’Eurispes che ha sostenuto l’iniziativa attraverso l’istituto da lui fondato.

L’Accademia Musicale Bernardo De Muro ha accolto l’iniziativa della Regione Sardegna e del Comune di Tempio Pausania volta a sostenere e a promuovere tutte quelle iniziative utili per la valorizzazione del territorio attraverso le grandi figure di un tempo passato da preservare e attualizzare.