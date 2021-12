Teatro, “Around the world” ci porterà giro per i cinque continenti

La compagnia La gatta sul tetto che scotta domenica in scena alle Saline con lo spettacolo della rassegna Famiglie a teatro. Un viaggio coinvolgente ed empatico che attraversa il pianeta. L’arte teatrale che cattura e insegna visioni e buoni principi alle nuove generazioni.

Domenica 5 dicembre, alle 17.30, al Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari – per il turno A, La compagnia La gatta sul tetto che scotta, con regia e drammaturgia di Lucia Dore, porta in scena “Around the world”. Il turno B potrà seguire lo spettacolo domenica 12 dicembre, sempre alle 17.30. Lo spettacolo fa parte del calendario della rassegna dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Un percorso formativo creato dal Teatro stabile di innovazione Akròama nella pregiata e rinnovata struttura delle Saline. Famiglie a teatro è supportata da ministero per i Beni culturali, la Regione, il comune di Cagliari e la Fondazione di Sardegna.

Un viaggio folle ed esilarante.

Bia e Cia sono due amiche sgangherate che decidono di partire per un viaggio in giro per il mondo, coinvolgendo il pubblico con le loro divertenti gag e una trascinante simpatia! Saranno proprio i bambini, infatti, a scegliere le destinazioni di questo folle viaggio. Come? Facendo girare una ruota magica che indicherà, man mano, i paesi che visiteranno. Il piccolo pubblico conoscerà, se pur con la fantasia e l’immaginazione, alcuni dei paesi più belli e bizzarri del mondo e anche piacevoli e strambi personaggi che canteranno, balleranno e racconteranno loro gli usi e i costumi della propria tradizione. Allarme Spoiler: L’ultima meta del viaggio, che non vogliamo farci mancare, sarà la nostra amata Sardegna!

Cultura e conoscenza.

“Viaggiare è fondamentale per approfondire la conoscenza di quelle che sono le nostre tradizioni ma anche, e soprattutto, scoprire culture diverse dalla nostra. Lo spettacolo “Around the world” nasce proprio con questo intento: infondere nei giovanissimi la curiosità per l’ignoto, attraverso la scoperta di realtà nuove e insolite. Sapere che – spiega la compagnia – nel mondo esistono paesi in cui si parla un’altra lingua, si mangiano cibi diversi dai nostri, si balla diversamente e si vive diversamente, sarà per i bimbi una simpatica scoperta! La rappresentazione prevede il coinvolgimento dei piccoli spettatori, che diventeranno parte fondamentale della messa in scena e, oltre che spettatori, protagonisti dello spettacolo”.

Famiglie e bimbi a teatro.

La compagnia La gatta sul tetto che scotta va in scena alle Saline con drammaturgia e regia di Lucia Dore. Gli interpreti di “Around the world” sono Lucia Dore e Valentina Piredda. Tecnico audio Edoardo Falchi.