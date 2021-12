TEATREXMA 2021: l’8 dicembre va in scena il ConcerTodde

TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc” la rassegna teatrale che il Teatro dallarmadio organizza in collaborazione con EXMA – Exhibiting and Moving Arts nella sala conferenze del centro di Via San Lucifero di arricchisce nella giornata di mercoledì 8 dicembre con inizio alle ore 18 di un Evento speciale.

Verrà infatti messo in scena ConcerTodde: musiche, canzoni, parole e versi di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia su testi inediti, editi ed eventuali di Giorgio Todde.

In questo evento speciale extra di Teatrexma 2021, partendo dalla bellezza come forza rivoluzionaria e propulsiva, i due Cantant-attori Fabio Marceddu e Antonello Murgia rileggono alcune riflessioni e ricordano aneddoti di Giorgio Todde, un intellettuale Vate, a volte scomodo, una voce lucida spesso fuori dal coro che ha fatto della bellezza la sua rivoluzionaria.

I prossimi appuntamenti con TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc” sono previsti l’11 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo Sardi dalla pianura, scritto, letto, recitato, suonato e cantato da Flavio Soriga e Renzo Cugis e il 12 dicembre alle ore 19 con Ho sognato di essere un albero, uno spettacolo di Giacomo Deiana, in collaborazione con il Teatro dallarmadio.

BIGLIETTI TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc”

Per partecipare alla rassegna TEATREXMA 2021, nel rispetto delle regole di prevenzione Covid19, è necessario prenotare e, come da Dpcm n. 34, lasciare il proprio contatto mail e/o telefonico per la registrazione dei dati. In ottemperanza al DL del 23 luglio 2021 l’accesso del pubblico agli spettacoli avverrà esclusivamente su esibizione di Certificazione verde Covid19 – Green pass (fatta eccezione per i minori 12 anni) e documento di identità. Prima dell’accesso all’area dedicata agli spettacoli potrà essere misurata la temperatura corporea. La mascherina dovrà essere indossata durante l’intera permanenza negli spazi interni.

Non sarà consentito l’accesso senza prenotazione. In caso di impedimenti si prega di disdire la prenotazione entro le ore 10.00 del giorno dello spettacolo.

I biglietti per i singoli spettacoli possono essere prenotati utilizzando l’apposito modulo presente nel sito www.exmacagliari.com nella pagina dedicata alla rassegna.

Le prenotazioni, gestite dal Teatro dallarmadio, possono anche essere effettuate entro le 12.00 del giorno degli spettacoli chiamando il numero 3381858454 (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.), via WhatsApp.

I biglietti dovranno essere ritirati mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli all’ingresso dell’EXMA, in via San Lucifero, 71.