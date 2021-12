Teatrexma 2021, gli ultimi appuntamenti di dicembre

Ultimo appuntamento prima di Natale per TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc” la rassegna teatrale che il Teatro dallarmadio organizza in collaborazione con EXMA – Exhibiting and Moving Arts nella sala conferenze del centro di Via San Lucifero che si concluderà con 4 spettacoli nelle giornate del 26, 27 e 28 dicembre 2021.

Mercoledì 15 dicembre alle ore 21 va in scena Der Boxer. Ballata per Johann Trollmann, il pugile sinti che sfidò il nazismo: una produzione del Teatro Tabasco in collaborazione con Meridiano Zero, uno spettacolo di e con Michele Vargiu, accompagnato dalle musiche del Duo Elva Lutza. Un monologo febbrile e appassionato che racconta la grande e vera storia di un giovane uomo che con la sola forza della sua determinazione è riuscito a sfidare la follia del Terzo Reich e a farsi amare da un popolo intero, sfidando l’assurdità delle leggi razziali. Una storia di sport, fatta di pugni e di salti veloci, di applausi e di fischi, di palestre polverose raccontata in uno spettacolo vincitore del Premio Parodi e che ha ricevuto una nomination Targa Tenco 2019.

BIGLIETTI TEATREXMA 2021, il futuro è “Hic et nunc”

Per partecipare alla rassegna TEATREXMA, nel rispetto delle regole di prevenzione Covid19, è necessario prenotare e, come da Dpcm n. 34, lasciare il proprio contatto mail e/o telefonico per la registrazione dei dati. In ottemperanza al DL del 23 luglio 2021 e successivo DL del 26 novembre 2021, l’accesso del pubblico agli spettacoli avverrà esclusivamente su esibizione di Certificazione verde Covid19 – Super Green pass (fatta eccezione per i minori 12 anni) e documento di identità. Prima dell’accesso all’area dedicata agli spettacoli potrà essere misurata la temperatura corporea. La mascherina dovrà essere indossata durante l’intera permanenza negli spazi interni.

Non sarà consentito l’accesso senza prenotazione. In caso di impedimenti si prega di disdire la prenotazione entro le ore 10.00 del giorno dello spettacolo.

I biglietti per i singoli spettacoli possono essere prenotati utilizzando l’apposito modulo presente nel sito www.exmacagliari.com nella pagina dedicata alla rassegna.

Le prenotazioni, gestite dal Teatro dallarmadio, possono anche essere effettuate entro le 12.00 del giorno degli spettacoli chiamando il numero 3881858454 (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.) o via WhatsApp.

I biglietti dovranno essere ritirati mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli all’ingresso dell’EXMA, in via San Lucifero, 71.