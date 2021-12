Starvegas cresce: ecco l’accordo con Pragmatic Play per avere più slot e giochi online

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti per il settore delle scommesse, ha stretto una partnership con il marchio B2C (Business to consumer) italiano di Greentube, StarVegas.

I clienti di StarVegas avranno ora accesso all’ampio portafoglio di slot di Pragmatic Play, tra cui la pluripremiata Wolf Gold, il successo incredibile di Sweet Bonanza e il primo titolo Megaways del fornitore, il Great Rhino Megaways.

Adesso Pragmatic Play trasmetterà anche il suo kit di strumenti di gamification, Enhance, che ha dimostrato di generare coinvolgimento e fidelizzazione dei giocatori.

L’accordo segna anche un importante passo avanti commerciale per l’azienda nei mercati regolamentati europei, poiché StarVegas gode di una notevole popolarità tra gli operatori italiani. Per avere informazioni dettagliate sulle caratteristiche e sull’offerta dei casinò StarVegas è possibile visitare la seguente pagina.

Yossi Barzely, direttore dello sviluppo aziendale di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con il marchio italiano di Greentube, StarVegas. Crescere nei mercati regolamentati è sempre stata una priorità per noi e siamo lieti di lanciare le nostre slot con un operatore così rinomato e popolare”.

Questo è stato il commento da parte dell’azienda che si occuperà di fornire più contenuti multimediali avanzati a StarVegas. StarVegas.it ha espresso reciproco entusiasmo, di seguito vi sono riportate le parole del CEO.

Anche Adam Warren, amministratore delegato di StarVegas.it, ha commentato l’accordo: “Pragmatic ha un’offerta diversificata ed entusiasmante di slot e siamo entusiasti di aggiungerla alla nostra crescente collezione di prodotti. Trovare contenuti innovativi è vitale per mantenere l’espansione nel settore e non potremmo essere più felici di ciò che Pragmatic Play sta portando al nostro casinò”.

Informazioni su Pragmatic Play

Oggi, Pragmatic riesce a produrre fino a cinque nuovi giochi di slot ogni mese, offrendo esperienze uniche di casinò dal vivo e bingo come parte di un portafoglio ricco di numerosi prodotti disponibili tramite un’unica API.

Dopotutto, l’obiettivo dell’azienda è diventare un fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming, con un’offerta orientata ai dispositivi mobili nei mercati regolamentati.

Pragmatic Play è stata fondata nell’anno 2015 e in soli sei anni ha sviluppato più di 150 slot e piattaforme di gioco online. È un fornitore leader di contenuti per l’industria iGaming oltre ad essere autorizzato e certificato per operare in oltre 20 giurisdizioni in tutto il mondo. Pragmatic Play ha vinto numerosi premi per i suoi giochi innovativi ed emozionanti tra cui slot, casinò dal vivo, bingo, gratta e vinci e altri giochi. La loro mission è quella di diventare uno dei fornitori di giochi multi prodotto nel settore dei giochi grazie alle fantastiche slot e ai giochi da casinò che creano da qualche anno a questa parte migliorando costantemente i loro giochi rilasciandoli sul mercato con una certa continuità. Il miglior feedback per l’azienda è la professionalità e il rapporto di stima e fiducia che intrattengono con i loro clienti.

Pragmatic Play ha nella parola “intrattenimento” una delle chiavi del successo. Questi giochi possono essere riprodotti su dispositivi mobili e desktop e l’azienda, che è cresciuta molto in questi anni, non si fermerà tanto presto e così facilmente. I giochi di slot sono apprezzati da molti giocatori esperti oltre che dai neofiti facendo sì che la loro popolarità abbia raggiunto livelli assoluti.

I vantaggi competitivi della società

Pragmatic Play è una società di gioco decisamente sicura, affidabile e assolutamente degna di fiducia. La società è autorizzata e regolamentata dalla Gambling Commission of Great Britain e dalla Malta Gaming Authority. Hanno anche ricevuto numerosi premi ai premi all’ “EGR B2B Awards” e ai “Malta Gaming Awards” per i loro giochi di slot di altissima qualità.

Pragmatic è inoltre autorizzata e certificata per operare in oltre 20 giurisdizioni in tutto il mondo come il Regno Unito, Gibilterra, Romania, Curacao, Italia, Filippine, Malta.

Sul sito web aziendale di Pragmatic Play, si vantano partnership con alcune delle principali aziende di gioco del pianeta, come PokerStars, PartyCasino, William Hill e Vera & John.

Pragmatic Play, come detto precedentemente, ha vinto una miriade di premi del settore, tra cui un Malta Gaming Award 2018 per il miglior gioco di slot, un premio 2020 degli International Gaming Awards come miglior fornitore di software iGaming e un premio EGR B2B 2018 per l’innovazione nella fornitura di slot.

Le Migliori Caratteristiche Del Software Pragmatic Play Casino possono essere riassunte così: