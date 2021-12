“Non sarà nell’elenco delle opere incompiute la Strada Statale 291, che rappresenta un collegamento veloce tra Sassari e Alghero, e l’aeroporto di Fertilia. Il Cda dell’Anas ha, infatti, approvato ieri il progetto esecutivo per un importo complessivo per oltre 167 milioni“.

Lo dice compiaciuta la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che sin dal suo insediamento al Parlamento ha cercato di sbloccare la tanto annosa questione della SS 291, lavoro che, chiaramente, sta portando i suoi frutti.

“Nel dl Infrastrutture approvato a novembre – sottolinea l’onorevole – al fine di non perdere i finanziamenti – ho immediatamente presentato un apposito emendamento con il quale ho chiesto la proroga dei fondi per un altro anno. Passo importantissimo senza il quale non si poteva andare avanti.

I cittadini del territorio – continua Paola Deiana – aspettano e hanno bisogno di questa strada, al cui progetto, che risale agli anni ’80, andato avanti a singhiozzi, è stata impressa una notevole accelerazione negli ultimi due anni.

advertisement

Su questo fronte, con il via libera di ieri da parte del Cda di Anas, inizieremo senz’altro il nuovo anno sotto i migliori auspici”, conclude la deputata del Movimento 5 stelle.