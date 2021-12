Siglato accordo agri-agro fra Università Bocconi e Crédit Agricole

Siglato un accordo triennale fra Università Bocconi di Milano e Crédit Agricole Italia, che metterà a disposizione dell’Ateneo strumenti analitici e competenze specialistiche in materia agri-agro, al fine di sostenere la ricerca nel settore agricolo e agroalimentare.

“Il nostro progetto è quello di consolidare l’expertise nel settore agricolo e agroalimentare, collaborando attivamente con l’Università Bocconi, attraverso lo studio di temi di agribusiness, sia dal punto di vista della conoscenza del mercato e della predisposizione di scenari futuri, sia dal punto di vista del supporto creditizio – dichiara Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail, Private e Digital di Crédit Agricole Italia.

Come Gruppo Crédit Agricole crediamo che la continua evoluzione dei processi digitali possa offrire rilevanti occasioni di crescita ed efficientamento; questa evoluzione, unitamente alla nostra esperienza nell’agri-agro e alla cooperazione con l’Ateneo, sarà in grado di generare competenze preziose e all’avanguardia per la crescita dell’intero tessuto produttivo nazionale” – conclude Ratto.