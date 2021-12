Sherrita Duran e il suo mini tour

Prenderà avvio il 26 dicembre 2021 il mini tour concertistico che Sherrita Duran effettuerà in Sardegna fino al 30 dicembre nell’ambito del Concerto “GOSPEL MUSIC” prodotto dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas.

Sherrita Duran è un volto noto del Gospel e della musica blues, jazz e pop. Cantante Californiana che ha un percorso artistico, versatile e creativo, ricco di importanti collaborazioni professionali: come vocalist di Adriano Celentano, Gianni Morandi, La Crus, Fio Zanotti, pure in alcune edizioni del Festival di Sanremo.

Durante i suoi concerti in Sardegna Sherrita Duran sarà accompagnata da Aldo Bulgheroni (pianoforte), Alice Maia Pigliucci (corista) e Paola Leslie Yatcha Yimga (corista).

I concerti si svolgeranno nelle seguenti date e località:

26/12/2021 Tertenia (Chiesa B.V. Assunta) ore 18.00;

27/12/2021 Elmas (Teatro Comunale Maria Carta) ore 19.00;

28/12/2021 Sanluri (Chiesa N.S. delle Grazie) ore 19.00;

30/12/2021 Pimentel (Chiesa B.V. del Carmelo) ore 19.00.

L’iniziativa è promossa e attuata dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e la collaborazione attuativa dell’Art&Show srl (nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2021, la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), e con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione dei Comuni di Tertenia, Sanluri, Pimentel, Elmas e dell’Associazione Turistica Pro Loco di Elmas e dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

L’iniziativa si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid e l’ingresso ad ogni concerto sarà gratuito e consentito solo con Green Pass rafforzato.