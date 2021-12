SESTU – Shopping natalizio in via Gorizia. La scommessa dei commercianti

SESTU – A Sestu la via Gorizia – la strada principale della cittadina – si vestirà a festa in occasione della vigilia di Natale. L’evento – promosso dalle attività commerciali lungo la via centrale del paese – si snoderà domani per tutta la giornata. Si parte dalle 10.30, con l’arrivo di Babbo Natale direttamente dalla Lapponia, che prenderà in consegna tutte le lettere dei bambini. Ci saranno diverse iniziative di animazione per i più piccoli, con i personaggi delle favole. Il tentativo è di rilanciare il commercio in città. Tantissime le attività coinvolte, da Alex Cafè a Compro Oro sino a La Piccola Pesca 2, poi Coffe Snack h24, Gioie, Caffè Gorizia, Market Usai, L’Autoscuola.net, Edicola Multipuntoservice, Macelleria King Carni, Foto Digital, Sanitari Piga, White Iris Centro estetico, Cartoleria Paoletta, Tamara Atelier Unghie sulla via Cagliari. E’ solo l’antipasto di diversi eventi che i commercianti intendono promuovere per cercare di sconfiggere la crisi e dare una spallata alla concorrenza dei giganti dello shopping sulla Carlo Felice.