Senior News: attualità, salute, consigli utili nel primo notiziario a misura di senior in tv e su oltre 120 radio

Nato da Senior Italia FederAnziani, il TG va in onda dal lunedì al venerdì su Canale Italia alle 19.00 e su 22 radio italiane. Ogni domenica le più importanti notizie su un network di oltre 100 radio. Spazio alle storie e alle denunce dei cittadini senior.

Roma, 6 dicembre 2021 – Cosa è più indicato mangiare in terza età? Quali sono gli stili di vita più sani? Come aprire un account su un social network? Come gestire al meglio il proprio risparmio? Quale il regalo di Natale per fare felici i proprio i nipoti?

A queste è molte altre domande risponde Senior News, il tg a misura di senior in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale Italia alle 19.00 e su 22 radio italiane, oltre che su un network di oltre 100 radio in un’edizione settimanale con le notizie più importanti. Nato da Senior Italia FederAnziani, il tg tocca tutti i giorni i temi più importanti per il popolo dei senior, dall’economia ai consumi culturali, dalle buone norme di prevenzione fino alla gestione della famiglia e del rapporto con i nipoti.

advertisement

Salute, stili di vita, attualità, consigli e informazioni utili: tutto questo in un unico format pensato, per la prima volta, appositamente per loro. Ogni giorno Senior News si rivolge al suo pubblico – gli aderenti Senior Italia FederAnziani, e non solo – con un linguaggio mirato e con una scelta delle notizie basata sui suoi interessi e il suo specifico bisogno di informazione.

Una formula che ha trovato da subito l’interesse degli utenti e che negli ultimi mesi si è arricchita anche di inchieste speciali dedicate ai diritti degli over 65, e che via via si arricchisce sempre più di rubriche tematiche, approfondimenti, consigli pratici sui più vari aspetti della vita quotidiana, sull’attualità del Covid, con costanti aggiornamenti, e, in vista del Natale, con servizi su come passare al meglio delle buone feste.

Non solo, ma Senior News vuole anche dare voce a chi non ne ha, dando spazio alle testimonianze e alle denunce dei cittadini senior. Chiunque voglia contattare la redazione per raccontare una sua esperienza, fare una denuncia di un caso, raccontare una truffa subita o una storia che meriti di essere posta all’attenzione pubblica, può scrivere a redazione@seniornews.it.

Il TG, nato nel luglio 2020, va in onda su Canale Italia 84 lcn Digitale Terrestre e Canale 937 Bouquet Sky alle 19.00, mentre l’edizione radiofonica è trasmessa dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 16.30-18.00, su Radio Reporter, Radio Val del lago, Giornaleradio, Radio Anaunia, Radio Canale Italia, Radio Bologna Uno, Radio Emme, Nova Radio, Radio Ananas, NSL, Radio Italia anni 60, Spazio Blu, Radio Galileo, Radio Centrale Teramo, Radio amore, ARC Avellino, Radio master, Controradio, Radio Potenza centrale, Radio Crotone 97, Radio amore nostalgia, Radio internazionale.

Un network di altre 100 radio inoltre ospita, tutte le domeniche alle 10.00, lo speciale settimanale dedicato alle più importanti notizie selezionate dalla redazione di Senior News. Il TG si può rivedere sul sito della federazione (www.senioritalia.it) e sui canali social (Youtube e Facebook).

Tra le campagne portate avanti nell’ultimo anno quelle sulla promozione dei sani stili di vita, l’attenzione alla prevenzione, le malattie croniche, le patologie respiratorie, l’asma, l’asma grave, la bpco, le patologie oncologiche, il tumore del polmone o carcinoma polmonare, la leucemia, il diabete, lo scompenso cardiaco, l’ipertrofia prostatica benigna, la cistite, la fragilità ossea, le patologie delle valvole cardiache, l’ipercolesterolemia, l’incontinenza urinaria, l’epatite C, l’ipoacusia, l’aderenza alla terapia. Argomenti puntualmente approfonditi anche attraverso video interviste a medici ed esperti.

Le campagne informative promosse attraverso Senior News sono realizzate con il contributo non condizionante di:

ABBOTT

AMGEN

AMPLIFON

DAIICHI SANKYO

FATER

MENARINI